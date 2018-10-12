全球兩大應用商店成績曝光：蘋果收入超谷歌近一倍 下載量不及後者40%

作為全球科技巨頭，蘋果和谷歌網路了所有的 App 應用收入，但二者之間的收入差距卻越來越大。

近日，行動應用數據分析公司 Sensor Tower 發布的報告顯示，2018 年第第三季全球行動應用收入達 182 億美元，較去年同期的 148 億美元上漲 22.7%。

2018 年第第三季全球行動應用收入（來源：SensorTower）

蘋果商店收入高，谷歌下載量大

具體來看，歸屬於蘋果應用商店 App Store 的收入達 120 億美元，年增率上漲 23.3%，占據全球行動應用總收入的 66%；歸屬於谷歌應用商店 Google Play 的收入為 62 億美元，年增率上漲 21.5%。

雖然本季度兩家應用商店都保持了穩定的增長，App Store 的營收也始終高於 Google Play，但可以看出，在 2018 年第第三季，蘋果應用商店的營收比谷歌應用商店高出 93%，創下 2014 年以來的最大差距。

不過，由於近年來低成本的 Android 設備在發展中國家迅速普及，谷歌在應用程序下載量方面仍具備明顯優勢。

SensorTower 的數據顯示，2018 年第第三季，兩家應用商店的程序下載量年增率增長 10.9%，達 271 億。其中，Google Play 的下載量達 195 億，年增率增長 14.3%；App Store 的下載量則為 76 億，年增率增長僅 3.1%，不及谷歌的 40%。

2018 年第第三季全球 App 下載量（來源：SensorTower）

手游應用最賺錢《王者榮耀》居全球之首

從兩家應用商店的收入構成來看，來自手機遊戲應用的收入是最重要的收入來源，2018 年第第三季，這部分營收達 138 億美元，占全球所有應用程序營收的 76%。其中，App Store 上的手機遊戲業務收入為 85 億美元，年增率上漲 12.8%，占整個應用商店收入的 70.8%；Google Play 上的手機遊戲營收年增率上漲 18.4%，達 53 億美元，占其整個應用商店收入的 85.5%。

2018 年第第三季全球手機遊戲應用收入（來源：SensorTower）

從下載量來看，上季度兩家應用商店的手機遊戲類應用總下載量年增率增長 2.2%，達到 95 億次。Google Play 上的下載量是 App Store 上的 3 倍多，達到 72 億次，占全部下載量的 75.8%。

2018 年第第三季全球手機遊戲應用下載量（來源：SensorTower）

值得一提的是，SensorTower 數據顯示，亞洲發行商推出的手機遊戲應用占據了 2018 年第第三季收入排行榜的前三名，來自騰訊的手機遊戲應用《王者榮耀》則是全球最賺錢的手機遊戲應用。

2018 年第第三季全球手機遊戲應用收入和下載量排名（來源：SensorTower）