BMW砸1300億台幣入主華晨寶馬 大和小摩喊買華晨中國

華晨中國 (1114-HK) 公布，向德國 BMW 汽車出售在華合資公司華晨寶馬汽車之 25% 股權，代價人民幣 290 億元 (約新台幣 1309 億元)，由現金支付，預期將不遲於 2022 年交割，並延長現行合資企業經營期限至 2040 年。

交易完成後，BMW 在華晨寶馬的持股比例將由 50% 增至 75%，成為單一大股東。

華晨寶馬汽車自 2003 年起由華晨中國及 BMW 集團成立，各佔 50% 股權。今年 4 月，中國政府宣布放寬汽車業的外國擁有權限制，BMW 遂向華晨中國提出要求，以向瀋陽金杯汽車 (華晨中國的間接全資附屬公司) 收購華晨寶馬汽車 25% 的股權，使 BMW 於華晨寶馬汽車持有的股權增加至 75%。

同時，BMW 同意引進新 BMW 型號並於中國進行本地化及投產，包括 X5 型號及未來之 BEV 型號。除此之外，將合資合約期限，由現時的 2028 年延長至 2040 年。

BMW 亦同意進一步增加華晨寶馬汽車的產能，並於瀋陽市鐵西區建造新工廠；按投資協議所載進行大東工廠擴建項目及新建新鐵西工廠項目有關之相關事宜及投資。

這項交易將於 2022 年進行股權交割，屆時大陸官方將解除外企的所有權上限規定。據路透社分析，在中美貿易戰導致進口成本升高之際，此舉應能提升車企在大陸市場的獲利，推動車企將更多車輛的製造轉移至大陸。

大和發表報告指，這次交易作價約 36 億歐元，作價屬合理水平，交易預計於 2022 年後才完成，有助減低市場憂慮，重申「買入」評級。

至於出售所得用途，華晨中國表示，潛在用途包括但不限於特別股利、撥支業務發展機會及一般營運資金需求。

華晨中國昨 (11) 日臨時停牌，停牌前報港幣 10.76 元，該公司已申請今 (12) 日復牌。摩根大通發表研究報告，交易作價較暫牌前港幣 10.76 元，有近 2 成溢價，刺激股價表現。

BMW 將以現金支付交易，摩根大通指，考慮到華晨近期無大型投資，加上管理層早前透露有意將出售收入用作配息，相信 2020 年前會派發每股港幣 6 至 6.5 元的特別股利。該行維持「增持」評級，目標價港幣 17 元。