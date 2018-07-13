分析師：BMW擴大投資華晨寶馬利多產業 新市場爭奪戰山雨欲來

華晨中國 (1114-HK) 與寶馬集團 (BMW) 合資車企的持股比例或大減，市場擔心華晨中國淡出，拖累股價曾挫近 2 成。分析師表示，業績與股價表現「失真」並不奇怪，但中長線來看，擴大外資持股比例，對產業發展是正面好事，也將迎來新一輪的市場爭奪戰。

德國《經理人雜誌》(Manager Magazin) 報導指，德國寶馬將計畫增持其和中資合股的華晨寶馬以及華晨中國的持股，其中華晨寶馬的持股量將增加至 75%。

消息指，中德雙方已就寶馬持有 75% 華晨寶馬股份達成協議，目前正在討論增持股份的作價，及寶馬持華晨寶馬股超逾 75% 的可能。目前寶馬持有合資公司 50%，華晨持股 40.5%，餘下 9.5% 由瀋陽市持有。

早在今年 4 月，中國已表示將放寬外資的持股比例，外資車企甚至可以買斷在華合資車企。本週初，中國國務院總理李克強與德國總理梅克爾在德國會面時，據悉寶馬行政總裁克魯格 (Harald Krueger) 亦身在柏林。

此次峰會簽署 2 項合作協議，其中一項是寶馬 (BMW) 在中國合資企業持股超過 50%，是首次有外資車企，在華合資企業成控股股東，即持股比例超逾 50%。並就寶馬汽車在中國投資達成新協議，華晨寶馬將會擴產，並在瀋陽投資建設首個電動車 BMW IX3 車廠。

市場擔心華晨中國淡出，華晨昨午後曾急跌 19.8% 至港幣 11 元，為 2008 年 10 月金融海嘯後最大跌幅，收盤報港幣 11.98 元，跌 12.6%。部分汽車股也被波及，北京汽車 (1958-HK) 挫 6%，廣汽 (2238-HK) 及東風 (0489-HK) 分別跌 2.2% 及 1.4%。

彭博昨日亦引述知情人士透露，寶馬將很快公布與華晨合資企業的新股權架構，惟寶馬拒評事件，華晨未有回覆。

《星島日報》援引廣州市汽車服務業協會副秘書長郭俊榮分析，中國允許外資在合資汽車項目中擴大持股，將是大勢所趨，外資在合資項目的話語權將會提升。更加開放的合資或合作模式，有助於促進生產商提升技術，推出更多更好的車款，推動消費升級。

他表示，業績與股價表現「失真」並不奇怪，但中長線來看，擴大外資持股比例，對產業發展是正面好事。他相信，寶馬率先取得合資控股權，將為業內帶來新一波示範效應。

中國每年新增商用車約 3000 萬台，其中，約 7 成為小轎車。新增車當中，國產車、合資車以及進口車的佔比大約為 30%、60% 及 10%。隨着中國增加汽車進口，降低關稅，擴大外資在合資項目的持股比例，進口車及合資車的市佔率料會擴大，國產自主品牌汽車或須降價，以迎接新一輪的市場爭奪戰。