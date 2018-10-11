BMW公布在華重大調整：將控股華晨寶馬 建中國第三工廠

港股華晨中國今日停牌。稍早，德國寶馬公告稱將擴大在華晨寶馬的持股比例、控股合資公司。中國國務院總理李克強表態稱，寶馬是中國汽車行業進一步對外開放的首個受益者。

德國最大金融新聞平台 Finanzen 刊發的德國寶馬最新官方公告顯示：德國寶馬計劃增加其在華晨寶馬中的股份比例，從 50% 提高到 75%。公司已與華晨汽車簽署協議，將斥資約 36 億歐元從對方手中收購 25% 股份。

作為協議的一部分，華晨寶馬的合約期限在 2028 年到期之後將延長到 2040 年。10 月 11 日恰逢華晨寶馬迎來合資十五周年紀念日。

寶馬追求的戰略目標是進一步加強與華晨汽車的長期合作，計劃增加其在現有瀋陽工廠的生產能力，並將繼續擴大包括新能源汽車在內的其他車型的國產產能。

本次交易需經有關部門的批准，並需要通過華晨中國股東大會的同意。

這項股權調整將在 2022 年完成，那也是中國政府承諾的汽車開放五年過渡期結束的年份。屆時，乘用車外資股比限制及合資企業不超過兩家的限制都將取消，中國汽車行業將實現高程度的開放。

德國寶馬上述公告發布之後，華晨汽車在官網發公告，宣布今日臨時停牌。該股停牌前報 10.76 港元。

早在今年 7 月，德國《經理人雜誌》就稱德國寶馬將增持華晨寶馬股份至 75%，消息公布後華晨中國的股價應聲重挫，盤中跌幅一度達到 19.71%，創 2008 年 10 月以來最大盤中跌幅。隨後，寶馬與華晨雙雙否認合資股比變更為 75:25 的消息。

此外，德國寶馬還在瀋陽設立中國第三家工廠。10 月 10 日，李克強在中南海紫光閣會見了德國寶馬集團董事長科魯格。科魯格表示，此次來華主要是為了擴大對華投資，在遼寧瀋陽鐵西中的高端裝備製造產業園建設華晨寶馬第三工廠。

對此，李克強稱，寶馬公司同中方最新合作項目即將落地遼寧瀋陽，將是中方放寬汽車行業外商來華投資股比限制後的首個受益者，可以說是「一馬當先」。這表明，中國對外開放的新舉措不僅是「說到了」，更是踏踏實實地「做到了」。

科魯格表示，中國是寶馬最大市場，十分珍惜在華投資機會，願以瀋陽新工廠落地為契機，進一步擴大對華合作，一些車型將面向包括中國在內的全球市場銷售，創造互利雙贏的局面。

寶馬汽車曾在 8 月初預計，今年在中國的銷量將增長 5-10%。不過，9 月 25 日該公司又警告稱，今年其稅前利潤將下降，之前預期為持平，因新排氣規定上路後價格競爭加劇。

李克強還表態稱，下一步，中國對外開放的力度會更大，開放的水平會更高。中國將繼續並且長期成為外商投資的熱土。我們歡迎包括德國企業在內的各國企業抓住機遇，擴大對華投資，更好實現共同發展、互利共贏。