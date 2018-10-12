致同諮詢：買家、殼股難覓 明年一半停牌公司將除牌

港交所 (0388-HK) 今年 8 月起實施新的除牌機制，為長期停牌主板、GEM(前稱創業板) 股份設 18 個月和 12 個月時限。香港致同諮詢服務合夥人湯飆預期，現有 75 間長期停牌公司中，約一半將於 2019 年 7 月底除牌。

湯飆指出，截至今年 9 月，共有 27 家公司處於長期停牌狀態，並只剩下約 12 個月處理復牌事宜，若期內未能覓得買主注入資產，明年限期屆滿時將有逾半長期停牌的公司會自動除牌。

湯飆認為，除牌新例連同殼股監管收緊，停牌公司尋找買家的難度更高，近期出現停牌公司更加積極尋找諮詢服務或買家。

他表示，以往有公司利用除牌程序較長，停牌拖延數年，未積極尋找出售或補救方法，令港交所有意加快腳步整頓。

湯飆補充，目前港股有約 2200 間上市公司，即使長期停牌公司加快除牌，對整體市場衝擊有限。

他認為，除牌公司不一定需要清盤，而且仍然屬於公眾公司，需要每年公開帳目，令公司有誘因想方法再上市或買回庫藏股，預料小股東不至於血本無歸。

港交所 9 月底另發諮詢，建議上市公司財報若遭會計師否定意見，或無法表示意見，就必須停牌。

湯飆認為，相關建議勢在必行，並會加重公司會計師和審計委員會責任，或令會計師與上市公司關係緊張，部分公司或會在察覺會計師無法表示意見或否定意見時，先行更換會計師。

做空機構狙擊股份，亦是令股份停牌的一大原因。湯飆表示，做空機構近期傾向以大公司為目標，估計背後原因是考慮到，該類公司的股票流通量大。