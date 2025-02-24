〈緯創法說〉2025年資本支出達355億 超過三分之一用於AI

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 21:01

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緯創 (3231-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長林憲銘指出，今年緯創資本支出達新台幣 355 億元，相較於以往高出許多，其中將有超過三分之一用於 AI 相關。

林憲銘表示，今年資本支出大多用於台灣的投資，其中 AI 投資 100 多億元，內湖及高雄廠區約投入 60 億元，剩餘 100 多億元則用於墨西哥、越南及美國等海外擴產需求。

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執行長林建勳進一步表示，目前看到客戶的 AI 需求強勁，整體訂單樂觀，使得今年資本支出較過去高。至於資本支出其他三分之二則多為建廠費用，包含越南、墨西哥與台灣等地的廠房擴充，中國也還有少部分產能需求，印度則有維修中心。

緯創董事會今天公告多項議案，為因應 AI 相關業務需求，擬增加不超過新台幣 128 億元的投資，進行竹北國際 AI 智慧園區內的建築物改良及取得設備。同時，也向聯發紡織承租位在竹北的土地與廠房設施，租賃期間為 2025 至 2035 年，林建勳也預期，由於 AI 需求暢旺，此廠房今年產能就有機會滿載。

董事會也通過，擬於不超過新台幣 27 億元的額度內，在台北市內湖興建內湖研發大樓。另外，國立陽明交通大學台南分布產學合作案的捐建新建工程預算，也由新台幣 10 億元提高至 12.5 億元。

海外方面，因應業務發展與策略規劃需要，旗下 100% 持股的越南子公司 Wistron InfoComm(Vietnam) 擬以不超過越南盾 3834 億元 (約 1533.8 萬美元) 額度內興建倉庫與停車棟；Wistron Property (Vietnam) 的設立資本由 1650 萬美元提升至 3000 萬美元，並擬於 1.34 億美元額度內興建宿舍。