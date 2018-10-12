如何拯救全球股市？野村給出三個錦囊

10 月 11 日，全球股市黑暗的一天。

隔夜，美債殖利率飆升以及美國股市陷入恐慌遭到血洗，創川普時代最長連跌，道指跌超 800 點，標普 500 跌超 3%。

受美股暴跌影響，今天亞洲及歐洲股市延續昨日慘澹景象，斷崖式下跌。

對於此輪的全球下跌，野村證券分析師 Bilal Hafeez 認為這三個「錦囊」或許可以拯救全球股市。

1. 聯準會改變措辭

由於聯準會的持續升息，以及聯準會官員的強硬措辭，導致全球金融狀況惡化。

尤其是新興市場因為債務和貨幣貶值紛紛出現危機，使得全球市場情緒緊張。

Hafeez 認為，聯準會承認金融狀況惡化以及緩和其強硬的態度，對市場會有一定幫助，不過這種情況不太可能發生，但是川普對聯準會升息的反對及批評可能會有一些影響。

2. 緩和全球貿易戰

由川普發起的貿易戰正在全球不斷升級，不過美國自己也沒討到好。

由於 8 月份大豆出口暴跌 10 億美元，使得美國貿易逆差升至 6 個月新高，達到 532 億美元。儘管加了關稅，白宮仍未能成功縮小美國目前的貿易逆差。

此外，由於關稅政策，對於企業的盈利能力會有很大影響，尤其是一些依靠出口的公司，這導致公司股價未來將出現下跌。

IMF 在本周二警告稱，緊張的全球貿易局勢可能會導致風險情緒突然惡化，引發全球資本市場大幅調整，也可能導致全球金融狀況急劇收緊。

Hafeez 認為，緩和此次的貿易爭端，對全球股市的穩定也有好處。但鑒於美國政府最近幾周致力於此的決心，緩和似乎很難可能出現。

3. 股票庫藏股的回歸

2008 年美國次貸危機之後，美國股票最大買家之一就是企業本身。雖然之前公司股票庫藏股暫停了一段時間，但勢頭漸起。

Hafeez 表示，隨著本周五財報季的到來，市場將在下個月迎來股票庫藏股的回歸。