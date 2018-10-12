動態內容升級！臉書推3D照片功能

臉書 (FB-US) 在週四 (11 日) 正式推出了「3D 照片」的功能，用戶可以通過 iPhone 的人像模式拍照，再上傳臉書的動態消息，就能分享 3D 的照片。

臉書最新 3D 照片功能 (圖: Engadget)

這個新功能是使用人工智慧 (AI) 來創建深度透視圖，造成視覺上的差異，提供輕微的 3D 體驗。當使用者傾斜視角，AI 能夠將照片中的真實層與 AI 模擬出的的圖像拼接，達成視覺上的立體效果。值得注意的是，這樣的增強功能僅適用於肖像模式照片，使用者必須要有雙鏡頭相機的手機，能夠讓背景模糊，前景突出的相片。例如 iPhone 手機所拍攝的人像模式照片。

臉書表示，新功能推出後，用戶將能夠在正常的動態消息中看見 3D 照片圖像。製作與分享 3D 照片的功能將在未來幾週內像所有地區用戶推出。

3D 照片功能最初在今年 5 月份宣布，如同臉書在智慧手機上能夠手動平移全景照片一樣，臉書 3D 照片功能將能能支持智慧手機上照片的全景移動，使圖像具有深度感。新功能的格式還與 Oculus Go 上的 Oculus 瀏覽器和 Oculus Rift 上的 Firefox 兼容。

一直以來，臉書持續改進動態消息上的功能以持續吸引用戶的參與和目光，從一開始的動態和照片分享，衍伸擴大至影片、直播、360 度照片以及最新的 3D 照片。讓用戶在分享的過程中有更多的選擇，並且更為貼近生活，帶來更加沉浸式的體驗。