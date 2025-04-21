金價飆至逼近3400美元大關 分析師：當前漲勢遠不及1970年代

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-21 15:10

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現貨黃金價格持續強勁上漲，周一 (21 日) 亞洲交易時段已突破每盎司 3390 美元，距離 3400 美元的整數關口僅一步之遙。自去年年初以來，金價已從約 2000 美元攀升至逼近 3400 美元，其漲勢之迅猛令市場參與者驚訝。

然而，這波黃金的牛市似乎並未停歇。Yardeni Research 更認為，其先前設定的今年底達到 4000 美元的目標正變得更加現實，若果真如此，2026 年底的目標價將上看 5000 美元。

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對此波金價的上漲，宏觀策略師 Simon White 回顧了 45 年前的黃金行情進行比較。他指出，與 1970 年代末相比，近期金價的漲幅仍相形見絀——自 2024 年初以來，金價的漲幅已超過 60%。而在 1979-80 年的牛市中，黃金在短短一年內就翻了三到四倍。

當時的黃金牛市有多重因素共同發力：美國經歷了長達十年的惡性通膨，聯準會開始失去市場信任。最關鍵的是，美國在 1971 年 8 月 15 日由總統尼克森宣布終止美元與黃金間的直接兌換，此舉實際上瓦解了布雷頓森林體系。投資者對紙幣信心崩潰，黃金作為抗通膨的「硬通貨」需求激增。

White 認為，當前的許多因素與當時的情況有相似之處：美國通膨依然頑固存在，雖然不像 1970 年代末那麼嚴重，但聯準會的獨立性正遭受侵蝕，未來可能進一步受損。此外，儘管這次沒有尼克森關閉黃金兌換窗口，但 White 認為，前總統川普的某些舉措，可以說改變了美元做為「免於政治干預的穩定資產」的可兌換性。

Yardeni Research 在近日發表「黃金閃耀」報告指出，自 2022 年初以來，全球各國央行一直在提高其國際儲備中黃金的比例。這是在 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭之後發生的。

美國及其盟友凍結了俄羅斯價值 2800 億美元的外匯儲備，這促使那些對美國利益持敵對態度的國家的央行將更多儲備轉移到黃金。特別是中國，自 2022 年底以來，其國際儲備中黃金的比例已從約 3.5% 增加到目前的 7.1%，且中國持有的實物黃金儲備量從 2022 年底到今年初也出現顯著增加。過去三年，以美元計價的儲備資產減少了 4500 億美元，而黃金儲備資產則增加了超過 7000 億美元。