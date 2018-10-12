690億美元大併購再進一步！CVS與Aetna併購獲監管支持

昨日，美國司法部批准了 CVS Health 對保險公司 Aetna（安泰） 690 億美元的收購案。CVS Health 是美國最大的連鎖藥店營運商，而安泰是美國第三大醫療保險公司，本次交易是美國醫藥零售業史上最大一筆，交易完成後將產生一個巨無霸級的醫療健康集團。

根據最新年報，CVS 在全美擁有 9800 家零售藥房，1100 家「一分鐘診所」（微型社區診所）。而安泰保險擁有近 4000 萬會員，200 萬處方藥計劃覆蓋的會員，服務這 200 萬處方藥會員的業務線和 CVS 的 PBM 業務線（Pharmacy Benefit Management 藥品福利管理）Caremaker 有直接的競爭關係。

考慮到反壟斷條款，市場一直擔憂司法部不會同意這樣兩家同一供應鏈上的巨頭進行垂直合併。美國奉行嚴格「醫藥分離」的制度，藥品的獲取渠道主要為零售藥店、PBM、商超藥房等。

本次司法部願意對這個交易綠燈放行，正是在反壟斷這個點上，加了條件，即安泰要賣掉自己給會員提供處方藥計劃的業務線。

本次的綠燈也不是司法部今年的第一起「好說話」了，9 月，司法部批准了美國健康保險信諾集團 Cigna 以 520 億美元收購 PBM 公司 Express Scripts Holding。

CVS 的 CEO Larry Merlo 表示希望在 4 季度完全完成這個收購。