股災! 港股跌逾926點 U+A0U+A0騰訊市值縮至約2.54萬億港元

美股黑色星期三，觸發全球股災。10月11日，港股開市已低開800點，期後跌幅略為收窄，日內高位見25437.85點，跌755.22點；下午跌勢擴大至日內低位25125.22點，最多跌1067.85點，日內波幅312.63點；於15:00後，跌幅有所收窄，恒生指數收市報25266.37點，跌926.7點或3.54%；成交金額破千億，增至1273.2億港元。

恒生國企指數收市報10092.52點，跌350.19點或3.35%。

10月恒生指數期貨於15:54報25226點，跌939點，未平倉合約逾14.6萬張。

11月恒生指數期貨報25265點，跌913點，未平倉合約1862張。

騰訊(00700-HK)重創並錄得十連跌，收市報267港元，跌19.4港元或6.8%，成交金額急升至181.54億港元。中午時分股價曾低見265港元，最高見274港元。市值進一步縮水，跌至25422.8億港元；10日累計跌63港元或19.1%。

中國平安(02318-HK)收市報72.1港元，跌2.65港元或3.5%；建設銀行(00939-HK)收市報6.09港元，跌0.19港元或3%。港交所(00388-HK)亦急挫12.1港元或5.8%，收市跌破200港元，報196.7港元。

新經濟股跌勢最傷。美團點評-W(03690-HK)收市報62港元，跌7港元或10.1%；小米集團-W(01810-HK)亦跌近8%或1.1港元，收市報12.66港元。

跌勢較急的活躍股份還有內房股融創中國(01918-HK)，收市報19.98港元，跌1.47港元或6.8%。手機設備股舜宇光學(02382-HK)，收市報71.3港元，跌4.7港元或6.2%。汽車股吉利汽車(00175-HK)收市報12.9港元，跌0.86港元或6.3%。內銀股的招商銀行(03968-HK)收市報28.6港元，跌1.2港元或4%。

股災下仍能逆流而上有招金礦業(01818-HK)，收市報6.28港元，升0.32港元或5.4%。股災暴發，黃金成避難所；黃金價格每安士曾報1198.23美元，升8.94美元或0.75%。

美股黑色星期三，拖累全球股市股災。港股曾急跌逾千點。後市走勢如何? 有分析師預期，下一個支持位會在24000點。

京華山一京華山一研究部主管彭偉新認為，美股這次只是跌市的起點，或是短期超賣，仍沒清楚；但市場始終對美國加息表示擔憂，短期內美股也不會出現急速反彈。而港股下一個支持位，估計會在24000點水平；投資者可考慮本身情況作「減磅」。

港股今天出現逃命潮，他指出看到騰訊股價可以一日內跌逾7%，已反映投資者「要錢不要貨」；騰訊或下試至2016年升市起步位180港元。新經濟股今天表現，跌得急且快，亦反映過往估值偏高所致。至於內房股亦遭急挫，跟早前國家正研究收緊預售樓花措施相關，現時內房股可以預售樓花套現，並用作發展其他項目；措施一旦收緊，將大大影響內房股的發展步伐。

亦有中資券商分析師認為，美國10年債息高升觸發美股急挫，全球股市都受拖累。而港股同時亦受累於人民幣貶值，以及內地政策未見明朗；更多人加入「做空」行列，亦加速了港股跌勢。

在暴風雨期間，散戶如何自處?他認為主要視手上所持是甚麼類型股票，若是估值低較安全股份，可以持貨待其反彈；然而若是高估值，行業基本面較差的行業，如內房股、汽車股，則宜先行沽售部分股份；內房股市帳率一般高逾1倍多，並不便宜。今天新經濟股小米-W(01810-HK)、美團-W(03690-HK)股價跌幅也較凌厲，他分析都是早前估值高所致。

至於十連跌的騰訊(00700-HK)，由於遊戲行業受到強監管，遊戲審批速度已慢下來，而且遊戲的生命周期加快，對於遊戲業務為主要收入來源的騰訊而言，打擊最大。

他預期港股仍會尋底，相信2016年的底位18319.58點會有很大支持。受到中美貿易磨擦打擊，市場均期望中國會有刺激內需措施，以支持經濟，期望會有較大幅的減稅，刺激消費的措施出台。