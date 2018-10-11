美國財長發聲：一切都很正常

美債殖利率高位震盪，美股遭血洗，道指暴跌超 800 點，今天亞洲股市開盤接力暴跌一片哀嚎，美國財長梅努欽緊急出面安撫市場情緒，表示「今天沒什麼特別需要市場去反應的」。

市場出現一定程度的修正並不奇怪，美國經濟的基本面仍然非常強；市場並非完全有效，兩個方向的波動都是過度的，今天沒什麼特別需要市場去反應的；殖利率曲線更趨正常，市場對於聯準會縮表產生的供應處理得非常好。

但事實上，梅努欽此前關於匯率問題的講話正是引爆美股下跌的重要原因之一。

IMF 總裁拉加德今天的表態，也和梅努欽「不太同調」。她表示，大型經濟體的央行間彼此行動並不同步，加速了資本外流；雖然不會對單日變動置評，但關注美股市場是合理的；各國股市整體看處於相當的高位。

IMF 對美國股市的擔憂溢於言表。在其周三最新的「全球金融穩定報告」中，IMF 表示「一些市場的資產估值似乎相對較高，特別是在美國」 ，美國股市已經「遠遠超過」全球金融危機前的估值；「整體而言，市場參與者似乎對金融狀況急劇收緊的風險滿不在乎」。

美國公債殖利率近期不斷上漲（周二，十年期美債殖利率上揚至 2011 年 5 月以來新高），引發市場對風險資產價格重估的擔憂，恐慌情緒加劇，美股隔夜遭到血洗。

周三，道指收跌 3.15%，跌超 800 點，創 8 月 16 日以來收盤新低。標普 500 指數收跌 3.29%，創 2 月份以來最大單日跌幅。納指重挫 4.08%，報 7422.05 點，創 7 月 3 日以來收盤新低。

美股期貨盤後仍遭「追殺」，跌幅繼續擴大。道指期貨跌 193 點，跌幅 0.76%，納指期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.55%。

與此同時，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 漲破 20 關口至 22.96，創六個月新高。一日之內，VIX 漲幅達到 43.95%，為今年 2 月 5 日暴漲 115.6% 以來最高。

美國總統川普對美股暴跌反應極為憤怒，將炮口對準持續升息的聯準會。他怒罵，「聯準會瘋了，他們沒理由這麼做，問題就在聯準會」。

IMF 總裁拉加德並不認同川普的指責，「不會把聯準會主席鮑威爾與瘋狂兩個字聯繫起來」。