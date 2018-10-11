美股遭遇「黑色星期三」 這次與2月有何不同？

隔夜美股遭遇「黑色星期三」，科技股領銜大跌，道指跌超 800 點。這樣的景象似乎有些熟悉，不禁讓人想起了美股跌入調整區間的噩夢 2 月。

當時，道指在一周之內兩次創下逾千點跌幅。分析師認為，造成暴跌的原因既有美債殖利率攀升，也有通膨出現露頭跡象等等。但他們也表示，美股在整個 2017 年與 2018 年 1 月份都獲得了較大漲幅，出現回調也屬正常。

目前來看，周三（10 月 10 日）的暴跌尚沒有年初來得嚴重。恐慌指數 VIX 的漲幅儘管一度高達 44%，卻也仍舊次於 2 月 5 日 115.6% 的年內最高漲幅。

雖是同為暴跌，但值得注意的是，周三與年初有著許多不同之處。

今年 2 月美股震盪期間，基本面狀況良好，企業願意為自家股票提供支撐，幫助市場重獲新生並進一步反彈。在那之後，主要股指紛創歷史新高，美股邁入最長牛市。

反觀當下，從大背景來看，全球貿易局勢較為緊張，美國關鍵的中期選舉在即，聯準會年內已經三次升息，並強化了 12 月的升息可能。

CNBC 分析指出，專家普遍認為，市場擔憂聯準會將激進升息，科技公司憂慮川普關稅政策抬高成本，華爾街第三季財報又近在眼前，企業盈利預期下降，造成市場進行恐慌拋售。

本周五，市場將迎來新一輪財報季。彭博社指出，上市企業本身或許也是拋售潮愈演愈烈的罪魁禍首之一。

目前，高企的美債殖利率削弱了科技股的吸引力，財報季到來之前，企業還將進入股票庫藏股限制期。而股票庫藏股正是近年來股票需求的最大來源之一。

此外，企業似乎也對財報達到分析師預期越發缺乏信心。美股能夠走入最長牛市，正是得益於企業盈利增長強勁。若財報走弱，市場將會更難抵禦不利因素。

儘管有著背景環境上的諸多不同，年初與當下仍有不少相似之處。

2 月美股閃跌，市場曾將「原爆點」歸結於量化算法的強制拋售，紛紛把鍋甩給「冷血」的機器。而專家同樣認為，程序化交易也是導致周三拋售潮的原因之一。

CNBC 還指出，至少目前市場上還有一定的樂觀情緒，認為此次暴跌將使投資者買入更多股票。這也被看作是與年初的市場本質相像的一點。

不過，已有分析師預計，在美股周三慘遭血洗後，美國金融市場和經濟增長愈發接近歷史臨界值。結合曆史數據分析來看，隨著市場突破了 2018 年的牛市趨勢，標普 500 指數將回落到牛市的底部為 2553。