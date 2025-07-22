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15個月狂歡落幕！韓散戶單日拋售111億黃金創新高 轉戰創逾46個月新高的股市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電


南韓股市今 (22) 日收跌逾 1%，韓元兌美元匯率亦走低，但股市回檔也為南韓散戶提供進場機會，且最新數據顯示，南韓散戶正拋售黃金，紛紛轉戰股市。

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15個月狂歡落幕！韓散戶單日拋售111億黃金創新高 轉戰創逾46個月新高的股市（圖：Shutterstock）

自新總統李在明上台後，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 時隔 46 個月重返 3200 點關口，受股市持續升溫影響，散戶對黃金的需求明顯降溫。根據韓國交易所 (KRX) 數據，本月至周一 (21 日) 為止，當地散戶在 KRX 黃金市場淨賣出 159 億韓元 (約 3.71 億台幣) 的黃金，光是周一當天淨賣出金額便高達 111 億韓元(約 2.6 億台幣)，創歷史新高。


自去年 3 月以來，南韓散戶已經連 15 個月在 KRX 黃金市場維持淨買進態勢。數據顯示，去年 4 月到今年 6 月，散戶累計淨買入黃金 1.466 兆韓元，今年上半年黃金交易量更是達到 37.3 噸，創下史上最高紀錄。

回顧先前的買進熱潮，去年 10 月美國大選前夕，南韓散戶淨買入黃金 1513 億韓元，今年 3 月，在美國總統川普宣布對全球貿易夥伴實施「對等關稅」前，淨買入金額更飆升至 3288 億韓元的歷史高點，之後南韓散戶淨買入金額大幅回檔，過去三個月分別為 436 億韓元、906 億韓元和 607 億韓元

根據 KRX 數據，國際金價從去年底每盎司 2600 美元上漲至今年 4 月 22 日的每盎司 3,487.94 美元，隨後小幅回檔並進入橫盤整理，以周一為準，國際金價為每盎司 3369.86 美元。

目前，KRX 黃金市場中的 1 公斤金條交易價格為每克 15 萬韓元，與兩個月前的 15.18 萬韓元基本持平。

南韓大信證券分析師崔晉榮 (音譯) 在最新研究報告中指出，金價進入橫盤整理主因在於，自去年以來推動金價上漲的中國散戶買盤熱情開始降溫。

數據顯示，中國投資人今年上半年透過黃金 ETF 等金融衍生性商品購入黃金 63 噸，但近期中國政府加強對黃金、珠寶等貴金屬交易的監管，限制金價進一步上漲的空間。

與此同時，資金正大量流入股票等風險資產。根據韓國金融投資協會數據，投資預付款規模從去年底的 54.24 兆韓元增加上周五 (18 日) 的 65.36 兆韓元，增幅高達 20.5%。

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