〈道瓊暴跌800點〉美成長型股票遭重擊 價值型股票有人接手？

投資人週三 (10 日) 拋棄科技股和其他成長型股票，轉而支持防禦型和價值型股票的表現，隨著利率上升，這股趨勢已正在加速。

科技類股週三創下 2011 年 8 月 18 日以來最糟的一天，重挫 4.8%。科技股為主的納斯達克指數下跌 4.1%，道瓊工業指數收跌 831 點或 3.1%。標準普爾 500 指數下跌 3.3%，但小型股羅素 2000 指數僅小跌 2.8%。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 說，「我們已經經歷了一次滾動修正。在過去幾個月中，一開始是小型股，後來輪到大型股。現在修正終於找到了最大咖了。」

但這種拋售肯定是針對大型成長型股票，像是「FANG」中的臉書 (Facebook) (FB-US)、Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌的母公司 Alphabet (GOOGL-US)，週三都大幅下滑。在科技類股中，半導體下跌了 3.4%，自 10 月初以來已下跌超過 7%。與開拓重工 (CAT-US) 一樣，與全球成長掛鉤的個股也遭到拋售。

但電信類股和公用事業這種傳統的防禦性類股卻相對走高。一些穩定的消費品股票週三和本月也都走高。一些非必需性消費品個股如 Dollar Tree (DLTR-US) 和 Kohl's (KSS-US) 也走高，包括 Newmont Mining (NEM-US) 在內的礦業股也上漲。

截至目前為止，標準普爾 500 指數 10 月下跌了 3.9%。截至週三上午，羅素 1000 成長型指數 10 月下跌 7.8%。與此同時，羅素 1000 價值型指數本月卻跌不到 1%。

Fundstrat 技術策略師 Robert Sluymer 說，「這顯然是目前股市正在進行中的趨勢。可能有很多基本面因素會做出這種轉變，而利率就是其中之一。新的一季剛剛開始，財報季馬上就要展開。」

他表示，財報季可能會是扭轉拋售的轉化劑。

相較於價值型股票，Sluymer 追蹤羅素 1000 成長型股票。他週三稍早表示，「它已經突破 2017 年以來的上升趨勢。這可能是觸發人們獲利了解的因素，但它尚未跌破 8 月的低點。」

他說，「自 1980 年代初期以來，利率下降與成長型股票上揚之間就建立了長期的關聯性。」

摩根士丹利美國首席股票策略師 Mike Wilson 本週稍早表示，他預計利率觸發的輪動將持續下去，並且這是長達 10 年成長型超過價值型走勢的突破。

他在報告中指出，「我們認為如今已出現轉折點，解釋了本週的許多股市表現，並為模式轉變埋下伏筆，這與我們對標準普爾 500 指數的整體前景看法以及對操作方式和產業建議十分一致。」Wilson 表示他認為股市已經進入熊市。

但其他策略師認為這次拋售更像是一個臨時事件。

BTIG 股票和衍生品策略主管 Julian Emanuel 表示，「我們認為 10 月將會更加波動，人們會因為 9 月未出現往常的波動而陷入虛假的自滿情緒之中。」「根據記錄顯示，在期中選舉後的幾年中，在期中選舉後的兩個月和次年的回報率將高於平均水平。」

Strategas 技術策略師 Todd Sohn 表示，10 月科技股遭拋售並不令人意外，「歷史上曾經出現過。10 月往往是贏家超過輸家的月份。」