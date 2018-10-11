〈道瓊暴跌800點〉美股重挫 渣打：別對市場走勢反應過度

美股週三重挫，隔日亞股全面大跌；對此，渣打 (Standard Chartered) 主席 José Viñals 今 (11) 日表示，「我們不應對市場走勢反應過度」。

美中貿易戰延燒、美債殖利率攀升，加上聯準會 (Fed) 持續升息，使投資人憂慮情緒加劇，週三美股重挫，標普 500 指數跌至 3 個月低點，連續 5 個交易日下跌；道瓊工業指數重挫 831.83 點，30 檔成份股全數下跌；那斯達克指數跌逾 4%，創 2016 年 6 月以來最大跌幅。

昨日標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

José Viñals 週四接受 CNBC 採訪時指出，在利率走揚的情況下，股市確實會受到一些影響。

José Viñals 也說，美中貿易衝突，已對市場信心造成影響，「這是可預期的事情，尤其是美中兩國。」

但 José Viñals 強調，全球及美國經濟，仍維持「強勁成長」，且今明兩年，利率都將處於良好狀態。

他強調，這波拋售潮，過於戲劇化，投資人應「去戲劇化」，「我們不應對市場走勢反應過度」。