道瓊電子盤再挫200點 24小時跌逾千點！股市止跌看「利率」而定？

美股道瓊指數經歷了週三 (10 日) 暴跌 831 點之後，進入週四 (11 日) 的亞股電子盤，截至 13 時許，道瓊期貨是繼續大跌逾 250 點，累計 24 小時之內，道瓊已暴跌逾千點之多。華爾街投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 對此警告，若美債殖利率繼續上攻，估計股市「將不再有安全的避風港」。

道瓊期貨每小時 K 線圖 圖片來源：investing.com

摩根士丹利分析師發表研報指出，在美股本輪下跌潮中，事實上不僅科技、房地產、公用事業等類股慘遭市場拋售，甚至連金融、消費性等防禦性類股，都並未見到資金流入，顯示這波美股暴跌潮，恐怕仍未見底。

摩根士丹利分析師 Chris Metli 表示，由於美債殖利率的狂飆，引爆了股票市場出現「重定價」模式，Chris Metli 認為，債券市場的價格變化，正驅動 ETF 資金流向產生劇烈變化。

如下圖所示，在上週美債殖利率暴衝的市況之下，固定收益 ETF 市場是驚人地創下 2013 年一月以來的最大單週資金淨流出，甚至信貸類商品流出規模，更是高過政府公債。

固定收益 ETF 資金流向變化 (週計) 圖片來源：Morgan Stanley

各資產 ETF 資金流向變化 (直線標準分數 Z-Score 計) 圖片來源：Morgan Stanley

但是令是場意外的是，在當前美股科技股廣遭拋售的環境下，事實上資金並未進入到所謂的「防禦性類股」，似乎美股投資人在拋售科技股之後，仍對市場其他版快持著較為觀望之態度。

如下圖所示，傳統所認知的「防禦性類股」如金融股、消費性類股等，目前並未見到市場資金流入，但是其他版塊如科技股，以及對利率非常敏感的房地產、公共事業類股，皆出現龐大德資金撤出潮。

Chris Metli 表示，目前市場的大修正，主要仍然歸因於「利率大幅上行」，因利率爬升的速度已破壞了市場的需求，大摩警告，隨著利率繼續上攻，估計股市「將不再有安全的避風港」。