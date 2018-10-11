〈道瓊暴跌800點〉美半導體股慘遭拋售 看多分析師：該領域還是存在亮點

由於投資者對利率飆升以及對半導體行業商業趨勢的擔憂，晶片股週三 (10 日) 大幅下挫。

iShares PHLX Semiconductor ETF 下跌近 5%，費城半導體指數下跌 4.46% 來到 1242.10。而 S&P 500 指數週三下跌超過 3%。晶片行業 ETF 週三收盤再下跌 4.4%。

費城半導體日線趨勢圖 / 圖：谷歌

AMD 股價下跌約 8.22%，輝達 Nvidia (NVDA-US) 股價下跌 7.48%。本週早些時候，Raymond James 下調了 8 檔股票的 2019 年盈利預測，如英特爾 (INTC-US)、ADI (ADI-US)、德州儀器 (TXN-US) 等，預計公司將宣布商業活動下滑。

利率飆升，基準美國 10 年期國債報酬率達到多年來未見的水平，觸及 2011 年以來的最高水平後，10 年期國債報酬率達約 3.23%。 美債更高的報酬率已導致股市持有者，開始拋售持股並轉持債券等固定收益商品。

Susquehanna Financial 下調了 6 檔晶片股的目標價。如賽普拉斯 Cypress (CY-US) 從 21 美元下調至 18 美元，Microchip (MCHP-US) 從 112 降至 85 美元，Maxim (MXIM-US) 從 70 降至 62。安森美半導體 (ON-US) 的目標也從 28 被減至 22 美元，德州儀器也從 135 降至 120。然而，它保持對這 5 隻股票的正面評級。

摩根士丹利也對 Microchip 的目標價進行下調，從 95 美元降至 75 美元，並保持其「持有」評級。摩根士丹利分析師 Craig Hettenbach 表示，降低目標價反映了 Microchip 的資產負債表問題，槓桿率較高，以及週期性問題。

半導體股還有亮點？

一些分析師認為該領域任然存在亮點。Rosenblatt Securities 將 Xilinx (XLNX-US) 價格目標從 86 美元上調至 100 美元。它認為 Xilinx 受益於數據中心和人工智能推理應用，預測將從 5G 無線基站的晶片銷售中獲得提振。

Jefferies 開始報導 Tower 半導體 TowerJazz (TSEM-US)，並給予「買入」評級。它為股票設定了 30 美元的目標價。Jefferies 分析師 Mark Lipacis 稱 TowerJazz 為領先的類比半導體代工廠。