〈道瓊暴跌800點〉美科技股為週三最大輸家 跌幅寫2011年以來最大

在對利率擔憂的背景之下，美股週三 (10 日) 大跌，跌幅居前的是科技類股。標普 500 科技指數大跌 4.8%，創下 2011 年 8 月 18 日以來最大單日跌幅，指數所包含的 65 檔股票全數下跌。

科技產業包括了目前美股市值最大的幾家公司，原本是美股一路上漲的最大助力，投資人相信，這些股票能實現強勁的獲利成長，繼續強攻市占，因此蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等股票，今年以來都出現大漲。

標普 500 科技指數慘跌 (圖表取自 CNBC)

但週三的跌勢中，跌得最慘的正是這些股票。微軟大跌 5.4%，蘋果下殺 4.6%。亞馬遜不是標普科技指數的成分股，重挫 6.2%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也有 4.6% 跌幅。投資人轉向防禦類個股。

今年以來表現最佳的股票超微半導體 (AMD-US)，則成為跌勢最慘的股票。AMD 今年以來大漲近 150%，週三重跌 8.2%，是全天最大輸家。Intuit、Salesforce 和 Nvidia 個股跌幅都超過 7%，不過今年以來仍有超過 25% 的漲勢。

半導體股票近況不佳

Bloomberg Intelligence 首席股票策略師 Gina Martin Adams 表示，由於投資人擔心企業未來的獲利能力，股市在過去幾個月變得更加波動。

她說，亞馬遜最近宣布他們正在增加工資，Facebook 在加強安全方面花了很多錢。而在標普 500 指數中，半導體股受中國的影響最大。

在週三之前，半導體這個月份就已經大幅下挫。截至週二，在標普 500 指數 10 月下跌 1% 的背景下，iShares PHLX Semiconductor ETF 跌幅已接近 5%，週三收盤再挫 4.4%，AMD 與 Nvidia 的大跌是很重要的原因。

半導體的跌勢，與近期多家機構下調類股評級有關。Raymond James 今年 9 月底與亞洲多家供應鏈訪談之後，就表示半導體進入周期性下滑，調降多支股票評級。本週早前，他們又下調 8 支半導體股的 2019 年獲利預期，認為產業負面影響明顯增加，半導體股票將面臨更多的痛苦。