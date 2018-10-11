〈道瓊暴跌800點〉市場重演2月恐慌？分析師：這次未見全面性重挫 是主要差異

美股週三 (10 日) 的急挫，讓人聯想起今年 1 月底至 2 月初的情況，但一些分析師相信，現在的情況有所不同。

今年 1 月底及 2 月初，美股展開令人猝不及防的快速修正，修正之勢直到 4 月才真正平靜下來，而週三藍籌股在幾分鐘內下跌了數百點，像是當時情景的重現。

Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 強調，這次狀況有所不同。

Cox 表示，週三的急跌基本上也是來自對通膨的憂慮，但最基本的差別在於，在 2 月時，幾乎所有個股都一片鐵青，但今天即使急殺，銀行股也沒那麼糟。只要這不是全面下挫，情況就不至於更糟。

如果以個別類股表現來看，這種說法似乎有些道理。

這次遭到打擊最大的是科技股，週三跌幅達 4.8%，最新拆分出來的通訊類股跌幅居次，下挫 4%。蘋果 (AAPL-US) 一檔股票就讓道瓊指數下挫 67.5 點，重重打擊藍籌股指數。而所謂的「防禦型」類股就沒有那麼差，公用事業類股跌幅僅為 0.5%。

科技股攀高跌重

部分分析師相信，科技股出現修正對市場來說是健康的。

Themis Trading 分析師 Joe Saluzzi 表示，先前飆升的科技股這次受傷慘重，FAANG 股票，特別是亞馬遜 (AMZN-US)，之前漲勢過於離譜。只要基本面沒有改變，一些泡沫被洩氣是健康的，這些類股被拋售很正常。

他認為，今年市場經歷的情況，並不像金融危機期間那樣糟糕。

多項因素綜合打擊

市場把週三的下跌歸咎於幾個主要原因：擔心聯準會將積極升息、擔心科技股受關稅的打擊，甚至擔心即將到來的財報季企業表現不如預期。加上量化交易的影響，造成週三的恐慌性拋售。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 認為，這次大跌是多項因素累加的結果，接下來很快會舉行選舉，現在普遍的感覺是，民主黨將贏得眾議院，共和黨人將繼續控制參議院。但若民主黨贏得兩院，可能讓市場受威脅情況增加。但實質基本面沒有問題，儘管有些對財報的擔憂，但多數已反映。

Bruderman Asset Management 首席市場策略師 Oliver Pursche 則認為，這可能是修正的開始，現在差不多在棒球賽的第 3 局。最令人擔憂的不是第 3 季的財報數據，而是第 4 季和明年第 1 季的前景，關稅問題可能對第 4 季前景出現相當大的影響。