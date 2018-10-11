和泰車發表Prius c 拚全車系年銷2400台 年銷量大增30%

豐田 (Toyota) 汽車總代理和泰車 (2207) 發表進口掀背油電車 Prius c，喊出全車系年銷 2400 台目標，較去年實績大增 30%。和泰車指出，Prius c 自 2012 年首度引進台灣市場以來，累積銷售已逾 7000 台，尤其去年發表大改款車型後，年銷量三級跳達 1800 台，這次追加運動化式樣 Crossover 車款，訂價 81.9 萬元，看好將帶動整體 Prius c 年銷量提升至 2400 台。



此外，代理的豪華進口品牌凌志 (Lexus) 預計 11 月中推出最新車型小型運動休旅車 UX，期待能助威品牌全年新車銷量衝上 1.75 萬台新高。



和泰車自民俗月一過立即發表日本原裝進口掀背車 Auris，該款車上市首月搶單逾千張，躍居進口車市單一車型銷量亞軍，由於 Auris 以 84.9 萬元價格優勢搶市，今年配額僅 2000 台，明年全年配額 6000 台，和泰車也正積極向原廠爭取配額。