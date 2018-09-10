和泰車搶攻年輕族群推AURIS 明年配額6000台

民俗月結束的第一天，TOYOTA 總代理和泰汽車 (2207) 今天率先發表日本原裝進口掀背車 AURIS，該款車訴求年輕族群，直接鎖定 MAZDA 3 的年輕潛在客戶，總經理蘇純興指出，由於 AURIS 以 84.9 萬元極具價格優勢，今年配額僅 2000 台，但近 3 週以來預接單已有 500 台，明年全年配額 6000 台，和泰車也正積極向原廠爭取配額。蘇純興表示，年輕人訴求價格要好、安全配備要完善及年輕化等高 CP 值高，因此這次推出日本原裝進口車 AURIS 直接鎖定市佔率近 50% 的 MAZDA 3 潛在客戶。根據統計，目前一年一般進口兩廂車 (2-Box) 年販售 2.26 萬台，其中 2-Box-H 穩定維持在年販 1.3 萬台以上水準，而主要車款包括 MAZDA 3、福斯 GOLF 及 TOYOTA PRIUS，去年市佔率分別為 42%、20% 及 12%。



蘇純興指出，AURIS 身為 TOYOTA 全球戰略車款，從年初大改款在日內瓦車展亮相後，立即引起年輕族群廣大的討論熱潮，這次和泰汽車以日本原裝進口方式將 AURIS 導入台灣市場，提供旗艦、尊爵兩個等級選擇，價格分別為 84.9 萬及 88.5 萬元，以超殺價格加上重視操控性及安全配備下，有信心成為最佳進口掀背車首選。



AURIS 為了帶給消費者前所未有的運動化感受，以 TOYOTA 新世代造車工藝 - TNGA 進行打造，新車款開發團隊為了達到傳動效率與油耗表現兼具的目標，採用世界首創的 Launch Gear 技術。啟動和低速行駛時，直接使用齒輪驅動，在高速時才切換到鋼帶驅動，同時提高傳動效率，變速範圍增加 15%，變速比達 7.5。



針對北海道強震使得 TOYOTA 原廠停產，蘇純興指出，北海道廠為變速箱零件廠，今天仍繼續停工，預估明天起陸續恢復，本週四將可全面復工，而在停產的 3-5 天可望以加班方式補足，因此影響有限。