和泰車旗下iRent會員數倍增 突破10萬人 北市推「路邊隨租隨還」

和泰車 (2207) 旗下和運租車首創 24 小時自助租車服務 iRent，因結合手機 App 搭配悠遊卡的簡易操作，3 分鐘內就能在全台 400 個取車點，完成預約、取車及還車的流程，目前全台車隊數已增加到 1000 台，會員較去年倍數成長，一舉突破 10 萬人。和運租車指出，為滿足會員更即時的交通移動需求，iRent 積極擴大營運範圍，除了固定站點的取還車服務，以及超商、加油站、量販店通路業者合作，iRent 租車也參考國外，包括紐約、柏林以及羅馬等城市的共享汽車概念，全力打造智慧交通城市。



iRent 率先在台中市及台南市，試營運「路邊隨租隨還」，並由今天開始台北市的「路邊隨租隨還」服務，完整市區交通網絡，讓自助取還車的地點更具彈性。未來消費者可非常方便的租用服務區內的 iRent 車輛，且行駛至目的地時，只需將車輛停至路邊公有停車格，並用 App 完成還車手續即可。



除了在車隊數及取車點範圍的擴增，為了帶給消費者更完善的租車體驗，iRent 也持續優化自身服務，包括尋車導航，讓消費者實現「智慧尋車」，以 App 找到車輛定位，貼心引導消費者抵達取車點，並利用尋車喇叭的車燈閃爍及聲音，輕鬆找到租用車輛。