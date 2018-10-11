別與聯準會對作？來看看1994年的歷史經驗吧

數據研究機構 DataTrek Research 聯合創辦人 Nick Colas 撰文指出，現階段美國聯準會 (Fed) 無止盡的升息步伐與 1994 年的情況非常相似。

Colas 回憶道，在 30 年的華爾街工作經驗中，他印象最深刻的其中一天為 1994 年 4 月 18 日，聯準會在當天進行那一年的第 3 次升息，自 1 月份以來共升息 75 個基點。

聯準會在 5 月和 8 月再度分別升息 50 個基點，11 月更一舉調升 3 碼，1994 年全年，聯邦基金利率從 3.0% 升至 5.5%。當時 Colas 為瑞士信貸的汽車產業分析師，汽車業對利率相當敏感，聯準會快速升息，立刻破壞了汽車業的週期性，使該行業陷入困境。

1994 年市場情況

1. 美國股市 1994 年的表現其實比今年更好，但差距不大。

2. 1994 年的快速升息，使聯邦基金利率在 1995 年至 1999 年處於變化不大的情況，利率在 1995 年 4 月至 5 月時，來到高點 6%，而在那之後至 2000 年，利率皆維持在 4.6% 至 6% 之間。

以目前情況來看，聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 可能與當時主席 Alan Greenspan 有著一樣的想法，將持續升息直到達到中性利率水平，並在那之後開啟「自動駕駛」模式。

3. 從 1995 年到 1997 年，美國股市增長了一倍多，標普指數回報率分別為 37.2%(1995 年)、22.7%(1996 年) 與 33.1%(1997 年)。

Colas 並不認為現在美國股市的表現會向當年一樣，因為當時美股走升是由於長期美債殖利率下滑，1994 年 11 月時，10 年期美債殖利率為 7.9%，在 1997 年 12 月下滑至 5.7%，市場迎來貼現率 (discount rate) 順風。

4. 近期美債殖利率攀升的情況，與 1994 年類似，但當年變化幅度更大，1994 年年初時，10 年美債殖利率為 5.7%，但在年尾時飆升至 7.8%，但之後開始下滑。

1994 年的 10 年期美債殖利率走勢

5. 1994 年開年時，VIX 恐慌指數為 11.7，3 月底時攀升至 20.5，當年年底則為 13.2，直到 1997 年才再度超過 20。

2018 年情況

以現狀來看，美股面臨的挑戰比 1994 年時較小，因為現在聯準會的升息步伐較為和緩，一次升息 50 或 70 個基點的情況幾乎不會發生，但不排除若通膨失控飆升，聯準會會使用極端手段。

1994 年的市場走勢，駁斥了聯準會升息一定會造成經濟衰退的觀點，然而，「不要與聯準會做對」為重要格言。Colas 表示，有鑑於 1994 年的情況，現在投資者須記住的關鍵要素為，為更多的波動做準備。