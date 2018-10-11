〈道瓊暴跌800點〉美股遭拋售 川普痛批聯準會「瘋了」強調股市只是修正

美股週三 (10 日) 暴跌後，美國總統川普再向矛頭指向聯準會，痛批聯準會「瘋了」。他說：「我認為聯準會正在犯錯，政策太緊了，我認為聯準會已經發瘋了。」

對利率急升的擔憂，週三在美股市場發酵，道瓊指數暴跌超過 800 點。標普 500 指數寫下自 2 月以來最糟的一天，也是自 2016 年以來首次連跌 5 個交易日。川普強調，這其實是大家等待已久的修正，但是他不能認同聯準會的做法。

聯準會今年已經 3 次升息，並且預計在年底之前第 4 次升息。根據 CME 集團的 FedWatch 工具，市場對 12 月升息的預期為 76.3%。

今年 9 月聯準會決定升息時，川普很快就出言批評，當時他表示聯準會似乎喜歡升息，但其實可以將錢用在其他方面。

週二川普再次抨擊聯準會，表示收緊的動作不必那麼快，在沒有通膨跡象時，他甚至不願見到經濟有絲毫放緩。

近期對升息的憂慮反映在債券，10 年期美債殖利率急升至 3.25%，為 7 年來的高點。由於各項利率均可能參考 10 年期美債，而引發恐慌。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

在週三市場大跌後，白宮發布一份冗長聲明，力圖穩定市場情緒。發言人 Sarah Sanders 表示，美國經濟的基本面和未來仍然非常強勁，失業率達到 50 年來的低點，家庭和企業的稅收減少，法規和多餘的監管均減少，薪資也在提升，而消費者和小企業的信心正在創造紀錄。

事實上，聯準會也同意經濟走強，而這正是他們想要朝向「正常化」的底氣。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 早前表示，美國目前離中性利率還遠，暗示利率還有進一步上揚空間。

鮑爾在最近一次的聯準會記者會上表示，他並沒有和總統討論利率問題。