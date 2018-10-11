〈道瓊暴跌800點〉美股重挫是否陷長期昏迷 分析師：取決企業季度表現

受到美國公債殖利率飆升以及對貿易衝突加深的擔憂影響，標普 500 指數周三 (10 日) 暴跌 3.29%，創下自今年 2 月來最大單日跌幅，也使得自上月 20 日創下歷史高點以來，跌幅更進一步達到逾 5%。

S&P 500 日線走勢圖 (今年以來表現)

紐約 Bruderman Asset Management 首席市場策略師 Oliver Peusche 稱，這可能是修正的開始。他同時表示，股市修正可能歸結於企業獲利，關注重點在於第 4 季以及明年第 1 季的展望情況。

許多投資者將股市修正定義為從高點下跌至少 10%，並認為這通常是對過度上漲的一種反應。

美國總通川普昨 (10 日) 一方面表示，這是對股市等待已久的修正，同時再度批評聯準會 (FED) 的升息政策，稱其加息是 “瘋了”。

受到川普政府去年大幅降低公司稅以及美國經濟擴張的刺激，美國股市迅速反彈。雖然截至 9 月底，股市漲幅已近 10%，但美國 10 年期公債殖利率飆升，以及對美國貿易政策的憂慮等因素，促使投資人陸續離場避險。

標普 500 指數的下跌是否會陷入長期昏迷，分析師表示將取決於各企業公布季度業績時，對未來前景的看法。

分析師預計，根據 Refinitiv I/B/E/S 數據顯示，9 月當季標普 500 指數成分股企業總體每股盈餘 (EPS) 將較去年同期大增 21%，12 月當季將上升 20%。

針對將出爐的美國 9 月消費者物價指數 (CPI)，市場對聯準會的升息動作持續表達擔憂。安聯投資策略師 Mona Mahajan 對此表示，市場正在消化升息以各種形式滲透實體經濟的可能性，並為未來的增長放緩做準備。