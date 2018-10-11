美股盤後─擔憂利率快速上升 科技股重挫 道瓊狂跌831點

擔憂利率快速上升，科技股慘遭重創，美國股市週三大跌，華爾街遭遇八個月來最黯淡的一日。

S&P 500 連續第五天下跌，創 2016 年 11 月以來最長下跌期間，並跌破 50 日及 100 日移動平均線。

道瓊與 S&P 500 創 2 月初以來，最大單日跌幅。Nasdaq 創 2016 年 6 月 24 日以來，最大單日跌幅。



道瓊工業平均指數收低 831.83 點或 3.15% 至 25598.74。

Nasdaq 指數收低 315.97 點或 4.08% 至 7422.05。

S&P 500 指數收低 94.66 點或 3.29% 至 2785.68。

費城半導體指數收低 58.05 點或 4.46% 至 1242.10。

10 月以來，主要指數大幅下跌，S&P 500 與道瓊分別下跌了逾 4.4% 與 3.3%。Nasdaq 跌幅更達 7.5%。

因升息擔憂及投資人有科技股的獲利了結賣壓，過去幾日，股市壓力沉重。過去五個交易日，道瓊有四天下跌。

週三，亞馬遜大跌 6.2%，臉書與蘋果跌幅均逾 4%。S&P 500 指數中的科技股下跌 4.8%，創七年來最大單日跌幅。

分析師說，投資人賣出漲幅已大的科技股。由於投資人避險倉位不足，未來賣壓可能持續。

擔憂利率大幅上升，壓低了股市。美國 10 年期債券殖利率約報 3.23%，週二更觸及 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率觸及 2008 年以來高點。殖利率快速上升，促使投資人擔憂可能減緩經濟成長。

分析師說，因擔憂股市快速大幅回檔，投資組合經理人傾向退場。但基本面仍有助股市走高，利率的擔憂可能過度。不預期長期利率還會大幅上揚。

美國今日公布 9 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.2%，較去年同期上升 2.8%。該數據公布後，債券殖利率上升。

最新財報季即將展開，本週稍後，花旗集團與富國銀行將公布第三季財報。根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。今年前二季，企業獲利成長為 25%。

但分析師說，美元走強及貿易戰，則為股市利空。NAFTA 2.0 版協定通過後，現在注意與中國的貿易協定，然而雙方的言辭交鋒只見惡化，而非好轉。