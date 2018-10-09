〈分析〉超微、美光 半導體廠兩樣情

美光科技 (MU-US) 和超微 (AMD-US) 雖為美國半導體大廠，但由於產品面的不同，近幾個月的表現也大不相同，相較於 AMD 的股價的估值，美光股價正處於 4 年以來低點。兩家公司在最近一季的財報表現優於預期，但皆給出較弱的財測數字。

投資教授 Kwan-Chen Ma 於財經部落格《Seeking Alpha》撰文分析美光與 AMD 的表現，分別從兩間公司產品面以及估值面進行分析。

AMD 的觸發因素

因為全新的 Ryzen 處理器產品，AMD 今年有突破性的發展，桌機和筆電的 CPU 市占顯著攀升。EYPC 處理器的推出，亦使伺服器市場市占有所復甦。第 2 季的出貨量以及第 3 季出貨量，足以抵銷加密貨幣市場繪圖晶片 (GPU) 的需求下降。

即使是在傳統的 GPU 市場，在過去的幾季，AMD 的市占成功超過競爭對手 Nvidia(NVDA-US)。該公司預計在 2019 財年年初推出 7 奈米晶片，再加上英特爾 (INTC-US) 的 10 奈米晶片技術難產，使得 AMD 在第 2 季財報後股價大漲，8 日收於每股 26.46 美元，8 月以來股價飆漲超過 40%。

AMD 股價日線走勢圖

美光的觸發因素

美光方面則因記憶體晶片供需失衡，處於不利地位，位元出貨量 (Bit growth) 增長，DRAM 和 NAND 快閃記憶體的平均銷售價格 (ASP) 持續走低。

DRAM 和 NAND 快閃記憶體的平均銷售價格 (橘) 與未圓出貨量 (藍)

此外，由於中國銷售為美光約 51% 的利潤來源，美光高層預期，美中貿易戰的關稅，將使該公司的毛利率受損 50 至 100 個基點。上述問題可能將持續至 2019 年上半年。聯電告贏美光，更凸顯該公司在貿易戰的脆弱性。

機構型投資者

近幾個月以來，機構型投資者選擇增持 AMD 但減持美光，變化比例約為 4%，儘管兩間公司第 2 季皆繳出良好表現，AMD 的前景較獲機構型投資者青睞，例如 EYPC 處理器的使用增加、受加密貨幣需求下滑影響降低等，如大摩、美銀美林與 Jefferies 等投行，紛紛上調 AMD 的目標價格。

相比之下，美光的機構投資者給出了較負面的反應，TrendForce 記憶體儲存研究的最新調查指出，雖然下半年為產業旺季，但市場仍將供過於求，使 DRAM 和 NAND 快閃記憶體價格續跌，價格明年分別恐下跌 15~20% 與 25~30%。

投行 Baird 將美光的目標價格從 100 美元下調至 75 美元，RBC Capital Markets 的分析師將美光目標價格從每股 83 美元調降至 70 美元。

美光股價日線走勢圖

相對估值

從股價營收比 (Price-to-Sales Ratio) 層面比較，美光的股價估值約比 AMD 低上 40%-50%，而以過去相對股價來看，美光相較 AMD 正處於 2014 年 4 月以來的低點。

美光與 AMD 的市銷率比

相對價格比過低可能是美光被低估或 AMD 被高估的結果，Kwan-Chen Ma 在另一篇文章中分析，在分析第 2 季財報的影響因素後，他認為 AMD 的股價合理價格在 25 美元 - 28 美元之間，而美光的合理價格約為 49 美元 - 52 美元，所以可安全假設是美光的股價遭低估。