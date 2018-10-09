對沖基金有意併購 美連鎖披薩店Papa John’s股價狂飆

據報導，對沖基金 Trian Fund Management 有計畫對美國披薩連鎖店 Papa John’s(PZZA-US) 進行收購，Papa John’s 的股價在週一 (8 日) 盤後期間應聲飆升 16%。

Papa John's 股價走勢 (圖: 谷歌)

據報導，包括公司和私募股權基金在內的機構也都表達了收購 Papa John's 的興趣。 其中，對沖基金 Trian Fund 也在名單之中，該機構在食品產業投資方面經驗豐富，同時也持有美國連鎖漢堡店 Wendy's 13% 的股份。

Papa John's 成立於 34 年前，目前已經擴展到 45 個國家和 5,000 個地點，成為世界第三大披薩連鎖店，僅次於多米諾 (DPZ-US) 和百勝餐飲集團的必勝客。

該公司創始人 John Schnatter 在 7 月份的一次電話會議上發表種族主義言論後，讓公司陷入爭議，在與董事會激烈爭鬥後離開董事長職務。儘管 Schnatter 的形像已經從 Papa John 的品牌中抹去，但他仍然留在董事會並擁有該公司近 30% 的股份。

上個月開始，Papa John's 便開始徵求其他願意接手的公司或機構投標，希望能夠在 10 月底前找到買家，或安排其他融資，像是部分投資。

有消息表示，9 月份，擁有約 30% 股份的公司創始人 John Schnatter 正在聯繫私募股權公司以回購該公司。

對沖基金 Trian Fund Management 有意收購的消息為 Papa John's 的股票帶來助力。Papa John’s 的股價在 2018 年的已經從低點上漲了 39%，儘管與去年相比仍下跌了 11%。

Papa John's 拒絕發表評論。