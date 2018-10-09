資金何時會逃離股市進入債市？美銀美林給出這個魔術數字

股匯市經常彼此牽動，最近的例子就是，上週美債 10 年期殖利率急升到 7 年新高，也帶來美國股市動盪。傳統看法認為，當債券殖利率來到一定的高水準，股市報酬率就變得不那麼吸引人，將吸引資金轉向債市。

美銀美林美股與量化策略主管 Savita Subramanian 分析後發現，當 10 年期公債殖利率來到 5% 之後，將使債市比股市更具有吸引力。

Subramanian 指出，依據賣方預期指標 (Sell Side Indicator) 檢查 1985 年以來，華爾街的資產配置情況，在殖利率處於 4.5-5% 時，股市資產來到峰值，一旦突破 5%，股票的配值比例就逐步減少。

(圖表取自 Zero Hedge)

如果以「股市風險溢價 (equity risk premium)」的框架來看，以 10 年期美債為無風險利率評估，5% 也正好是個分界點，在分界點以下，股票相對於債券仍然看起來便宜，超過 5%，投資債市更為有利。

(圖表取自 Zero Hedge)

更進一步計算，以股票與債券的回報對風險比 (reward-to-risk ratio) 考量，利用標普 500 指數 12 個月回報的中位數，除以不同殖利率的報酬標準差，則會發現，當 10 年期美債殖利率到達 5% 時，投資債市的優勢更大。

(圖表取自 Zero Hedge)

美銀美林指出，利用歷史回歸方式可推估，標普 500 指數在未來 10 年的預期年度報酬率正好為 5%，如果「無風險」的 10 年期美債也來到這個數字，那麼投資人當然會選擇無風險的債市更佳有利。

(圖表取自 Zero Hedge)

此外，一些傳統的指標，如「聯準會模型」也顯示，當前更有利於債市，股市恐降溫。這個指標是將股市的本益比與美國長期政府債券殖利率進行比賽，提供更高收益的資產更具吸引力。

(圖表取自 Zero Hedge)

以此來看，過去 16 年 10 年期美債殖利率與標普 500 收益率利差為負，但隨著利率上升，如今利差已縮減，說明股票正在漸漸褪色。