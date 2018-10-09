成本下降或促蘋果上漲 騰訊連續20日庫藏股仍難阻跌勢

市場快訊

周一納指收跌 0.67%，標普微跌，道指漲 0.15%。科技股集體下挫。谷歌母公司 Alphabet 跌 1%，特斯拉跌 4.35%，亞馬遜跌 1.34%。

周一用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 一度飆升 24%，突破 18 水平，觸及 18.38，創出 6 月 28 日以來日內最高記錄。

熱點新聞

· 媒體曝谷歌隱瞞數據外泄事件，盤中跌逾 2.7%

周一根據知情者消息和獲得文件，谷歌今年春季在內部調查中發現，一個軟體漏洞導致外部開發者可能在 2015 年到今年 3 月期間獲得 Google + 幾十萬用戶的私人概況數據。

此後谷歌修復了這一漏洞，但因為擔心數據外泄會引發監管審查，影響公司名譽，谷歌選擇不公布這一問題。

· 騰訊連續第 20 日庫藏股，昨日股價跌破 300 港元

10 月 8 日，騰訊控股 (00700.HK) 出手庫藏股 12.8 萬股，耗資 3863 萬港元，為連續第 20 個交易日庫藏股。騰訊昨日跌破 300 港元，收於最低位報 299 港元，創 2017 年 7 月 25 日以來新低，距離今年 1 月底創出的歷史新高價 475.6 港元已累計下跌 37.14%，市值已蒸發超 16800 億港元。

· 特斯拉連跌五日 一周市值蒸發超百億美元

特斯拉已經連跌五日，周一下跌 4.3%，股價跌至 18 個月低位。一周之內，特斯拉市值蒸發超過 100 億美元。

據彭博數據，此前在覆蓋特斯拉的券商中，有 9 家為買入評級，12 家為持有，13 家為賣出評級; 目標價均值為 291.65 美元。

· 亞馬遜正加倍發展自有品牌業務

亞馬遜正在加倍發展其自有品牌業務，這給在亞馬遜平台上出售商品的其它賣家和品牌帶來了巨大恐懼。

自有品牌使亞馬遜擴大了產品選擇範圍，同時提高了亞馬遜的利潤率。此外還會對大品牌施加壓力，迫使它們降低在亞馬遜平台上的銷售價格，以保持競爭力。

投研觀點

· 大和首予小米目標 16 港元，評級「優於大市」

大和資本首次給予小米集團「優於大市」評級，目標價 16 港元。

該機構認為小米國際業務擴張將帶領公司於 2018 至 2020 年的收入複合增長達 38%，小米盈利增長前景將勝同業。

該機構預期小米的國際業務收入於 2018 至 2020 年的複合增長將達 50%，低端產品將推動新市場的業務增長。IoT 物聯網業務的複合增長預料達 45%，於 2020 年前占整體收入的比例為 26%。

· 花旗認為內存晶片價格下跌或推動蘋果股價上漲

花旗研究數據顯示蘋果股票可能會從其手機的元件成本下降中受益，將其目標股價從 230 美元提高到 265 美元。這與上周五蘋果收盤價相比相當於上漲了 18%。

花旗分析師表示，內存成本占基本 iPhone 手機組件成本的 10% 至 15%，而內存價格自 3 月以來下跌了 18%，有利於 iPhone 獲得更高的毛利率。

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