面對債券殖利率飆升 別擔心 這不是1994年

週一為哥倫布日，美國債券市場休市。然而，股市於上週開始的跌勢，似乎仍有進一步下檔空間。中國股市大跌，義大利預算擔憂重燃，及油價受到壓力，均增添了股市的利空。但是最引人關注的事，莫過於美國政府債券大跌，美國利率上揚。

分析師說，如果利率仍以過去幾天的速度上升，持續快速走高，則股市將邁向更大幅的回檔。

然而，UBS 銀行首席經濟學家唐納文 (Paul Donovan) 態度就樂觀的多。他說，「我們見過債券出現更大的跌幅。」



「媒體對債券殖利率走勢的注意，與債券殖利率走勢對經濟與金融的影響，已完全不成比例。然而，今年與 1994 年截然不同，」唐納文在週一發布的報告中說道。

他說，債券殖利率上週的走勢，幅度太小，對經濟難以造成衝擊。其實，今年的實質殖利率幾乎未見改變，實質殖利率上升 20 基點，幅度並不算大，根本無需恐慌。

此外，經濟數據也未見大幅變動，公布的數據大都符合預期。對 Fed 的預期也沒有太大改變。有關對 Fed 的預測，焦點是在中性利率水平應落於何處，而是否需要加速緊縮。

唐納文說：「1994 年，殖利率上升幅度達 250 基點，對經濟造成了衝擊，亦即債券市場走勢帶來了大幅影響，今年上升幅度則小的多。」

此外，他說美國債券市場的客戶，大部份是 "無法隨意交易的投資人"，即 Fed 與外國銀行。

「他說這意味市場的走勢可能有限，1994 年所見到的那類賣壓，不太可能重演。此時，債券市場也不太可能在美國引發明顯的經濟反應，」唐納文說。