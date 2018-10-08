阿里巴巴盤前創一年多來新低 小米市值跌破400億美元 雷軍說的「股價翻倍」呢？

• A 股第四季首個交易日大跌 恆指五連跌，創 15 個月新低

10 月 8 日是國慶假期後 A 股首個交易日，三大指數紛紛下跌。滬指跌 3.7%，深成指、創業板跌超 4%。

恆指延續上周跌勢繼續下挫，跌 1.4%。第四季以來的五個交易日中，恆指連續收跌，累計跌去 1586 點，創 15 個月新低。

• 中概股盤前下挫 阿里巴巴盤前創一年多來新低

周一，阿里巴巴、京東、百度、愛奇藝以及拼多多、網易、陌陌等中概股盤前普跌。

其中，阿里巴巴盤前跌 2.1%，逼近 150 美元關口。阿里巴巴上周五報收 154.63 美元，和今年 6 月初創下的 211.7 美元盤中高點相比，已經累計跌去 27%。目前股價已同去年 8 月時持平。

京東盤前跌 2.3%，暫報 23 美元。上周京東五連跌，報收 23.62 美元，和年初創下的 50.68 美元最高價相比，股價已遭腰斬。

熱點新聞

• 「惡意晶片門」主角發公告：從未在其主機板中發現任何惡意晶片

美國超微電腦公司周一發布聲明稱，強烈駁斥有關其售給客戶的服務器產品的主機板上含有惡意微型晶片的報導。此前，蘋果、亞馬遜也都對同一報導予以否認。美國國土安全部 6 日表示，目前沒有理由懷疑這些公司否認該報導的聲明。

彭博商業周刊 10 月 4 日發布的一篇特別報導稱，有惡意晶片被悄悄植入了 30 多家美國科技公司的服務器，其中 2015 年 Super Micro 銷售給蘋果公司的服務器被隱秘植入了惡意晶片。

對此，蘋果和另一家被報導提及的公司亞馬遜都已經公開回應，予以否認。

投研觀點

• BAT 投資 AI 已超矽谷巨頭，北京成風投增長第一城

中國在對人工智慧技術的投資上已經超越美國。

該文援引英國《每日電訊報》稱，最新研究顯示，在今年的人工智慧和機器學習投資競賽中，中國最大的科技公司已經超過了矽谷的科技巨頭。

今年以來，最大的八家美國和中國科技公司投入到 AI 領域的資金大約 140 億美元，其中，百度、阿里巴巴、螞蟻金融和騰訊等中國公司已經取得了明顯的領先優勢。

根據金融數據公司 Pitchbook 的數據，這四家中國公司參與的投資涉及總額的 128 億美元。

相比之下，它們在美國的四大競爭對手——Alphabet，亞馬遜，蘋果和 Facebook——參與的 AI 投資交易僅占一小部分，總計約 17 億美元。

• 小米市值跌破 400 億美元，雷軍說的「股價翻倍」呢？

第一財經周一指出，10 月 8 日，受港股弱市影響，小米集團收盤大跌 4.9%，報 13.58 港元，較 17 港元的發行價，已跌去超過 20%；收盤市值為 3066 億港元，摺合約 391 億美元。

而就在三個月之前，7 月 10 日小米創始人雷軍在上市慶功宴上承諾：「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍」。相比發行價小米已經跌去超過兩成，儘管上市後公布的半年報亮眼，但小米距離雷軍承諾的股價翻倍，似乎越來越遠了。

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