盤前財經大事搶先讀2018年10月9日

今日操盤前瞻

台積電公布 9 月營收

台塑集團業績說明會

Google 新品發表會

日本 8 月貿易收支

IMF 世銀年會、經濟展望報告

勞退基金今進場 估為台股注入 420 億元資金活水

台股自上週以來跌勢未止，儘管國安基金仍按兵不動，但官股券商與勞退、勞保基金已率先進場護盤，據了解，獲代操資格的投信業者，昨 (8) 日突然接獲通知，每家投信業者給予 60 億元額度投資台股，估計至少 420 億元資金進場救台股。閱讀全文...

〈外資降評半導體〉需求降溫 調降台積電今年營收預估 Q4 也不旺

亞系外資點名看淡半導體後市，指出有更多資訊顯示，半導體已開始進入修正期，情況也恐會變得更糟，調降 11 檔半導體股評等與目標價，雖然外資未調降台積電 (2330-TW) 評等，但表明看淡第 4 季展望與全年營收成長幅度，估第 4 季營收季增率僅有 12%，低於原先預期 20%，全年營收也僅成長 5-6%，低於公司預估的 7-9%。閱讀全文...

玉晶光 9 月營收弱勢表現不如大立光 iPhone XR 可望注新動能

蘋果光學元件供應鏈之一的玉晶光 (3406-TW) 昨 (8) 日公布 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，主要受客戶端拉貨力道趨緩造成，玉晶光無法如大立光 (3008-TW) 9 月營收以 55.18 億元，連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高；不過，法人圈則認為，玉晶光 10 月將有 iPhone XR 版後鏡頭注新動能。閱讀全文...

〈中油三接環評過關〉深澳電廠改建天然氣 經濟部提三條件

第三天然氣接收站通過環評，將重新評估深澳電廠停止興建與否，經濟部今 (8) 日表示，如果順利解決廠房土地、天然氣供應以及發電後電網輸送問題，將考慮改建深澳電廠為天然氣機組，將以台電現有的電廠及電業用地為優先評估對象。閱讀全文...

美國債券殖利率近來上升 但情況可能很快改變

市場近來矚目中美貿易戰。但美國債券市場可能即將開始吸引投資人的注意。美國 10 年期債券殖利率反彈上揚至 3.23%，觸及多年新高點。債券殖利率與價格係呈反向走勢，當債券價格下跌，殖利率便走高。閱讀全文...