勞退基金今進場 估為台股注入420億元資金活水

台股自上週以來跌勢未止，儘管國安基金仍按兵不動，但官股券商與勞退、勞保基金已率先進場護盤，據了解，獲代操資格的投信業者，今 (8) 日突然接獲通知，每家投信業者給予 60 億元額度投資台股，估計至少 420 億元資金進場救台股。

台股 10 月以來，在利空襲擊下連日下跌，為穩定投資人信心，國安基金 7 日晚間罕見發布聲明稿，表示不排除提前召開委員會、採取適當措施因應，對市場信心喊話，但事實上在國安基金進場前，包括官股券商與勞退、勞保基金已經銜命悄悄進場護盤。

一家投得標的信業者透露，今日確實接到勞動基金的撥款通知，但對於何時進場，實際投資金額卻三緘其口；以每家撥款金額約 60 億元估算，此次勞退勞保基金至少砸了 420 億元進場護盤。

包括統一、國泰、復華、永豐與保德信等共 7 家投信業者去年獲得政府基金代操資格的業者，但因台股今年以來始終在萬點以上高檔盤旋，讓勞動部一直苦無投資的施力點，直到近期台股因國內外政經因素影響，連日重挫，為配合政府救市，勞動基金選擇在今天出手通知業者撥款。

此外，八大官股券商上週從二 (2 日) 起，也已進場低接護盤，八大官股券商合計光是上週 4 個交易日就買超 105.81 億元，趁機低接權值股。