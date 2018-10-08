〈外資降評半導體〉需求降溫 調降台積電今年營收預估 估僅年增5-6% Q4也不旺 

亞系外資點名看淡半導體後市，指出有更多資訊顯示，半導體已開始進入修正期，情況也恐會變得更糟，調降 11 檔半導體股評等與目標價，雖然外資未調降台積電 (2330-TW) 評等，但表明看淡第 4 季展望與全年營收成長幅度，估第 4 季營收季增率僅有 12%，低於原先預期 20%，全年營收也僅成長 5-6%，低於公司預估的 7-9%。

而台積電近期受到市場看淡後市，加上國際資金匯出，股價遭受沉重賣壓，今 (8) 日最低一度跌到 241 元，創下 1 個月來新低，波段市值也少掉 6482 億元。

亞系外資指出，目前來看，已無新產品可推動半導體產業成長，甚至近期資料中心、工業與車用等相關新應用，動能也逐步趨於緩和。

亞系外資也認為，英特爾主晶片 (CPU) 持續面臨缺貨情形，同步拖累整體終端產品出貨與需求動能，隨著景氣持續修正，最壞的情況還沒到，因此決定調降 11 檔半導體個股評等與目標價，預期這波修正期，至少需 2 季才能完全消化完畢。

外資對台積電的評等與目標價都沒有改變，目標價維持 300 元，不過，外資卻些微調整台積電第 4 季營收成長幅度、今年全年增幅以及獲利目標，其中第 4 季營收季增率估約 12%，低於市場原先預期季增 20%。

而在第 4 季需求降溫影響衝擊下，亞系外資估，台積電今年全年營收以美元計算，約僅年增 5-6%，低於原先估的 7-9%，並預估明年成長率僅有 8-9%，幅度仍在台積電預期未來數年每年成長 5-10% 區間內，也優於未來幾年半導體平均值成長 0%。

台積電本波市值持續縮水，自 266 元一路下滑跌到 241 元，波段跌幅 9.3%，市值也蒸發約 6482 億元，跌回到 6.25 兆元。

亞系外資今日調降包含聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、瑞昱 (2379-TW)、創意 (3443-TW)、矽力杰 - KY(6415-TW) 等 11 檔個股評等與目標價，震撼全市場。