玉晶光9月營收弱勢表現不如大立光 iPhone XR可望注新動能

蘋果光學元件供應鏈之一的玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，主要受客戶端拉貨力道趨緩造成，玉晶光無法如大立光 (3008-TW) 9 月營收以 55.18 億元，連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高；不過，法人圈則認為，玉晶光 10 月將有 iPhone XR 版後鏡頭注新動能。

玉晶光 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，年減 14.63%，第 3 季營收 23.44 億元，季增 44.59%，年減 1.23%，累計前 9 月營收為 57.87 億元，年增 9.77%。

玉晶光 9 月營收表現略低法人預期，隨著蘋果進入拉貨旺季，玉晶光表示，目前產能設備汰舊換新持續進行，至於大規模擴充產能，內部仍評估中。

同時，對於玉晶光在蘋果 iPhone 手機光學元件的交貨上，法人圈指出，由於玉晶光 iPhone XR 後鏡頭獲得認證， 10 月可望挹注玉晶光業績新動能。但由於 iPhone XR 後鏡頭生產對玉晶光是新料號，生產良率又是一大挑戰。

蘋果新機 9 月最後一周平順拉貨挹注下，股王大立光 在 5 日盤後公布 9 月營收，未如市場傳言出現月衰退，反而以 55.18 億元連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高，月增 0.2%，第 3 季營收 163.34 億元，也創單季歷史次高，僅次 2014 年的第 4 季。

大立光 9 月營收 55.18 億元，年增 1.38%，第 3 季營收 163.34 億元，季增 32.83%，年增 9.49%，為 14 季以來新高並創單季歷史次高；累計前 9 月營收為 375.07 億元，年增 1.26%。