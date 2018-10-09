泰昇Q3營收4.64億元創高 第4季旺季推升可望續攻高

泰昇 - KY (8480-TW) 深耕中南半島市場的婦嬰衛生用品，目前柬埔寨金邊市新廠第一條嬰兒拉拉褲生產線，已進入量產，紓解現有越南廠產能吃緊的現況，泰昇最新營收數字顯示，第 3 季營收 4.64 億元創新高，第 4 季預估，在旺季需求帶動下，營收將再往上推升。

泰昇今 (9) 日公布 9 月營收 1.57 億元，月減 1.25%，年增 20.31%；今年第 3 季營收 4.64 億元，創新高，季增 20.27%，年增 21.61%，累計前 9 月累營收 12.69 億元，年增 14.6%。

泰昇主管指出，東協國家高度經濟成長率，帶動中產階級持續增加，民生消費品市場也持續增溫，泰昇受惠柬埔寨、緬甸及越南等東協國家市場成長火熱，集團合併營收 8、9 月連二月成長超過 2 成。同時，泰昇 8 月營收創歷史新高，9 月也改寫歷史次高，推升第 3 季營收衝高，第 4 季展望佳。

泰在柬埔寨新廠營運方面，泰昇 5 月加入嬰兒拉拉褲產線後，產能利率用持續提高，生產效能顯著提升，對集團產能供應及生產成本降低，有極大助益，目前產能夠用已達 70-80%；泰昇目前在越南有 2 條嬰兒拉拉褲產線，目前產能均已滿載，越南廠嬰兒拉拉褲新產線預計 12 月量產，帶來新成長動能。

就第 3 季泰昇營運獲利面來看，由於第 3 季原物料上漲影響，法人估毛利率將下降到 30% 附近，第 4 季因生產經濟規模放大、及生產配方改變有助成本減少，毛利率可望再向上。

泰昇今年第 2 稅後純益為 6215 萬元，季減 22.55%，年增 23.42%，單季每股純益 1.58 元；累計上半年稅後純益達 1.42 億元，年增 20.73%，每股純益為 3.62 元。

泰昇上下半年營收比重約為 45% 比 55%，在新產能加入，且產能利用率提升，下半年業績將進一步走揚。