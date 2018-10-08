董座遭起訴 毅嘉：尚無法評論、不影響財務業務

毅嘉 (2402-TW) 董事長黃秋永、財務經理黃彥翔因疑涉內線交易，遭金管會移送檢調偵辦，且在去年遭搜索及約談，台北地檢署今 (8) 日依違反證券交易法起訴，由於 2 人已認罪並繳回不法所得，地檢署請求法官減輕其刑；毅嘉表示，目前尚未收到起訴書，無法評論，但對公司財務、業務並無影響。

金管會發現，2016 年 1 月毅嘉宣布實施庫藏股買進時，黃秋永及黃彥翔涉嫌在限制內部人交易時間內，利用人頭買進股票，遭移送檢調偵辦，去年 10 月 27 日，北檢搜索毅嘉公司等處，並約談黃秋永等 13 人。

檢方指出，黃秋永在庫藏股買進消息公告，到重訊後 18 小時內的限制交易時間，共買進股票 1216 張，但並未賣出，估算擬制性獲利為 159 萬餘元，黃彥翔則分別買進 170 張、106 張毅嘉股票、1200 張毅嘉權證，且賣出獲利 47 萬餘元；兩人都認罪並繳回不法所得。

台北地檢署依違反證交法起訴黃秋永、黃彥翔；毅嘉晚間指出，目前當事人都尚未接到起訴書，公司將在接到起訴書再對外公告說明，目前還無法評論，不過，毅嘉強調，這起事件對公司財務及業務並無影響。

毅嘉 9 月自結合併營收 7.32 億元，月增 3% ，年增 6%，創 2015 年 2 月以來、近 44 個月單月營收新高；累計今年第 3 季度合併營收 19.52 億元，季增 9%；累計今年前 9 月合併營收 53.35 億元，年增 2%；依據目前客戶訂單需求預估，拉貨力道可望延續到第 4 季，整體營收及獲利仍可望持續提昇。