〈中油三接環評過關〉深澳電廠改建天然氣 經濟部提三條件

第三天然氣接收站通過環評，將重新評估深澳電廠停止興建與否，經濟部今 (8) 日表示，如果順利解決廠房土地、天然氣供應以及發電後電網輸送問題，將考慮改建深澳電廠為天然氣機組，將以台電現有的電廠及電業用地為優先評估對象。

行政院長賴清德 10/5 列席立法院總質詢時表示，中油第三天然氣接收站有其必要性，如果能夠順利興建，滿足台灣電力供應需求及順利能源轉型，行政院可以同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

經濟部政務次長曾文生今 (8) 日指出，由於天然氣電廠用地面積較燃煤電廠小、發電及機組建設速度快，如果順利找到用地，並有可搭配電網，以及解決天然氣管線供應問題，將考慮改建天然氣機組。

曾文生表示，如果以現有大潭電廠 7 、8 、9 號機，加上深澳電廠改以天然氣機組 100 萬瓩替代後，估計每年用氣量約為 270 萬噸，第三天然氣接收站仍有餘裕可以供應，但是在上述前提都完備後，才會將深澳電廠改為天然氣機組，不過目前已經朝向改建天然氣機組努力中。

曾文生指出，重新考量深澳電廠停建的可能性，主要還是因應外界對於空品的要求不斷提高，但是燃煤電廠等雖然已經使用超超臨界技術，仍不能達到外界要求，因此考慮重新評估，而配合未來非核家園能源轉型配比，曾文生表示，深澳電廠可能不會是台灣最後一個燃煤電廠，如果未來技術改善，還是可能將燃煤電廠納入供電能源選項之一。