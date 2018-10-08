熊市不遠了？債券殖利率上揚不利美股 分析師建議轉為防禦

對一些市場分析師而言，現在是轉向防禦的時候了，他們認為投資股市要更為謹慎，近期波動率上升的情況還將持續。

上週之前美股一路創高，但隨著債券殖利率快速攀高，連帶刺激了股市的拋售，交易方向出現逆轉。

Stifel 法人股票策略主管 Barry Bannister 表示，在聯準會升息之後，並打算在 12 月繼續升息，實際上已經比他們所了解的緊縮得更快。隨著美元進一步上漲，預計獲利將被削減，市場的下跌速度，可能會超過聯準會原先的預期。

對熊市擔憂增加

自今年 6 月以來，Bannister 就多次發表對美股負面的看法，就在上個月，他表示下半年如果升息兩次，將造成美股的熊市。

上週五他發給客戶的報告中，則引用兩種估值指標—Shiller 的周期調整本益比與 Tobin Q 比率 (公司的市場價值 / 資產重置成本)，以及家戶股票的持有狀況，來支持他的看法。

Bannister 表示，由這 3 種方式推估，標普 500 指數從 2018 年到 2028 年的單位回報將非常低，而且由此建構的模型顯示，明年 2 月底標普 500 指數將跌至 2283，意即已由峰值下挫 20%，達到熊市的定義。

Bannister 認為，依當前市場環境來看，投資人應該轉向防禦型產業。儘管債券殖利率仍在上升，但這類股票的價格仍在觸底。

防禦類股上週表現佳

防禦型產業通常指較不受市場環境影響，能夠提供穩定增長，但較少成長爆發力的股票。由於他們與經濟成長的關連度較低，因此在不確定期間，往往表現優於大盤。同時，對尋求較高報酬的投資人來說，其獲利水準也大多高於平均的債券殖利率。

上週五美股的跌勢中，在普遍走低之下，唯一上漲的就是防禦類股：公用事業上漲 1.7%，而房地產上揚 0.4%。以全週表現來看，公用事業漲 2% 也是表現最好的類股。而主要指數中，道瓊挫 0.3%，標普跌 1.3%，納斯達克的跌幅高達 3.8%。

由上週五公布的 9 月份薪資報告數據，投資人憂心，這是通膨重新回歸的跡象。Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出，薪資走升的趨勢對市場非常不利。這可能會使債券市場承受壓力，這意味著殖利率將衝高，美元將繼續走強，所有這些都將對股市構成壓力。