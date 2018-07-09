是時候轉向防禦了！摩根士丹利將美國科技股下調為「減持」

近日，摩根士丹利下調了對科技股的評級，從「中性」調至「減持」。

對於下調評級的原因，Wilson 表示，儘管此時並不像 2016 年初那樣擔心經技衰退會成為這些領漲板塊下跌的導火索，但是接下來的企業二季報會顯示，貿易摩擦給他們的遠期盈利預期帶來風險：

「同時考慮到科技股從未被（華爾街）如此熱捧，這個領域出現暴風雨的風險顯著增加。」



報告中還提到，現在的市場一直處於「滾動熊市」狀態，即大部分資產保持穩定，但某個特定類資產遭受重創。比如今年 2 月的 VIX 暴漲以及 5 月的義大利公債的大幅拋售：

「令人驚訝的是，這些事件都沒有導致更廣泛、更系統的風險資產拋售。只是受影響的資產價格重置，投資者轉向了安全處避難。」

Wilson 表示，隨著聯準會加速縮表，在未來 2-3 個月內全球央行流動性可能迎來金融危機以來的首次逆轉，在金融市場狀況愈發緊張的情況下，不要忘了量化緊縮在這個季度會正式到來。但總體來說，美國金融市場條件目前相對寬鬆，這很大程度要歸功於一個以科技股為主導市場。

但 Wilson 警告稱，「滾動熊市」中，賣壓在沒有觸及到每一個角落之前都不會輕易結束。

比如在 2014 年至 2016 年間也出現過「滾動熊市」，當時新興市場、高殖利率債和大宗商品首當其衝受到重創。直到 2016 年初，標普 500 指數和科技股相繼受挫，此輪熊市才算終結，Wilson 覺得這一次和當年也並沒有什麼不同。

同時，這位股票首席策略師還宣稱，雖然現在美國小盤股的表現明顯優於大盤股，並已成為標普 500 指數的安全避風港，但其最終也難逃貿易衝突的威脅。

當然，這也並不表示美股將持續烏雲籠罩，Wilson 認為，現在任何科技股的拋售都會使股票市場在今年秋季更加穩健。

6 月初，高盛策略師 Peter Oppenheimer 和 Guillaume Jaisson 曾在研報中預計，因強勁的基本面，出色的收入和盈利狀況，科技股仍將主宰市場。

隨後，摩根士丹利表示，科技股泡沫（破裂）可能是投資者在毫無徵兆的情況下，隨時要面對的「真相」。目前全球金融市場的緊縮和混亂助推了更大的科技泡沫。