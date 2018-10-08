蘋果致函國會 未發現任何「中國駭客晶片」存在證據

《彭博商業周刊》上週四 (4 日) 報導，包括蘋果、亞馬遜在內，共有近 30 家企業，遭中國駭客晶片攻擊。對此，蘋果安全部門主管週日 (7 日) 向國會表示，該公司並未發現任何可疑的傳輸或是供應鏈被攻擊的證據。

蘋果資訊安全部門副總裁 George Stathakopoulos 致函參議院和眾議院商務委員會表示，蘋果已進行多次調查，但並未沒有發現任何支持彭博報導的證據，並否認美超微電腦公司 (Super Micro Computer) 銷售給蘋果的伺服器中被安裝駭客晶片，允許中國竊取資料。

Stathakopoulos 指出，蘋果專有的資安工具，不斷掃描這種資料輸出流量，異常流量代表著可能中毒，或是有其他惡意活動存在，但該工具並未發現任何可疑行為。

Stathakopoulos 重申蘋果向媒體發表的申明，指出該公司並未發現任何駭客晶片，或是伺服器中有遭故意植入的漏洞，且否認聯邦調查局 (FBI) 曾因此隱憂聯繫公司。他表示，可在本週前往國會做說明。

英國國家網路安全機構上週五 (5 日) 表示，沒有理由懷疑蘋果和亞馬遜對該報導提出的反駁聲明。美國國土安全部亦認同該看法，認為沒有理由懷疑蘋果等企業的否認說法。

蘋果 5 日股價下跌 1.62%，收於每股 224.29 美元。