殖利率升到多高不是重點！讓股市抓狂的是它的上漲速度

就像體育賽事一樣，金融市場也有相同特徵：變化的速度往往比變化本身更令人不安。

在 10 年期國債殖利率創下 2 月以來單週暴增 17.1 個基點紀錄後，近期市場最大的特徵就是投資人本週將面臨固定收益資產利率上升的壓力。債券價格因殖利率上升而下跌。

高盛美國首席股票策略師 David Kostin 在 4 日的研究報告中寫道，標準普爾 500 指數的股票「通常無法消化債券殖利率的快速上漲」，就像上週三和週四那兩天的情形一樣。

策略師們寫道，「債券殖利率的變化速度對股票而言往往比利率水平更重要。」

高盛表示，就歷史而言，只要是在 1 個標準差之內，股市大概都可以處理每月變動。標準差是衡量與平均值擴散偏離程度。

最近的長期債券殖利率飆升近 2 個標準差，與 1 月出現的 1.7 個標準差相符。

（圖取自高盛）

殖利率的上升等同於企業和投資者的借貸成本上升，並讓政府債券等無風險證券比風險較高的股票更具吸引力。

高盛指出，當債券殖利率下降時，股票通常會獲得最強勁的回報。

然而，分析師表示，2 個或更高的標準差走勢，或更高，往往會對標普 500 指數本益比產生更具破壞性的影響，「我們預計債券殖利率上升將限制標普 500 指數本益比的多重擴張，因此獲利成長將推動股票回報。」多重擴張是指股票價值上漲。

高盛表示，「當債券殖利率在 1 個月內上升超過 2 個標準差時，標普 500 指數的回報通常為負值。

（圖: AFP）

高盛預計，到 2019 年底，10 年期國債殖利率將攀升至 3.4%，但這並不一定會改變該銀行對標普 500 指數漲幅的預期，策略師們估計年底價位為 2850，相當於較週五收盤價 2885 點下跌 1.2%，但仍高於全年走勢。估計 2019 年的年底指數為 3000 點不變，相當於全年上漲約 4%。

根據 FactSet 統計，標普 500 指數目前估計今年上漲 7.9%，道瓊工業平均指數今年以來上漲近 7%，而納斯達克綜合指數過去 10 個月的漲幅為 12.8%。

上週的走勢使道瓊指數在歷來波動極大的 10 月跌入負值，但大致持平；而標普 500 指數下跌約 1%，而納斯達克指數則下跌 3.2%。

總體而言，很難預測債券殖利率的上漲程度，特別是在脫離危機時期的低點之後。一些市場專家，包括雙線資本 (DoubleLine Capital) 的 Jeffrey Gundlach 在內，認為利率將繼續上升至多年高點，警告 30 年期國債殖利率可能在未來幾個月達到 4%，而 10 年期可能升至 3.5%。

一些市場參與者表示，殖利率攀升背後的原因是美國國內經濟強勁，這可能緩解對股票等風險資產的影響。

展望未來，投資人將等待財報季的開始，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於 10 月 12 日開始公布財報。

企業獲利可能有助於投資人將注意力從對殖利率飆升的擔憂上轉移開來。