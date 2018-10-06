美國8月原油出口大幅降低 中國進口量削減至零

美國人口普查局周五公布美國 8 月外貿數據顯示，8 月原油出口降至 174.9 萬桶／日，較 7 月的 213.9 萬桶／日大幅減少。

分地區來看，8 月美國原油最大的買家是加拿大，進口量為 34.3 萬桶／日，其次是韓國和台灣，進口量分別為，26.7 萬桶 / 日和 19.8 萬桶／日。美國 8 月對印度原油出口為 19.6 萬桶／日。

歐洲地區，英國仍是美國原油的最大買家。8 月美國對英國原油出口為 15.2 萬桶／日，對義大利原油出口為 9.9 萬桶／日，其次是荷蘭和挪威，分別為 7.6 萬桶／日和 5.8 萬桶／日。

此外，8 月美國對阿聯酋原油出口為 6.1 萬桶／日，對日本原油出口 5 萬桶／日，對愛爾蘭原油出口為 3.8 萬桶／日，對哥倫比亞原油出口為 3.4 萬桶／日，對新加坡原油出口為 3.1 萬桶／日，對烏拉圭原油出口為 2.7 萬桶／日，對巴西原油出口為 2.1 萬桶／日，對馬拉西亞原油出口為 2 萬桶／日，對希臘原油出口為 1.9 萬桶／日，對泰國原油出口為 1.8 萬桶／日，對巴哈馬原油出口為 1.6 萬桶／日，對多米尼加原油出口 1.5 萬桶／日，對西班牙原油出口 6 千桶／日，對澳洲原油出口 4 千桶／日。

值得注意的是，美國 8 月對中國原油出口降至零。之前，中國一直是美國原油最大的買家之一，今年 7 月下降到第二位，位於加拿大之後，出口量為 38.4 萬桶／日，已較 6 月 51 萬桶／日的出口量大幅下降。

此前路透社報導，湯森路透 Eikon 的船隻追蹤數據顯示，自 8 月以來，沒有任何油輪從美國裝運石油並駛往中國。中國主要石油進口商也聯合石化在 8 月稍早暫停進口美國原油。路透社指出，由於美中貿易摩擦，中國的一些煉油商選擇靜觀事態發展，暫不對美國石油下新訂單。

美國人口普查局的外貿石油數據比美國能源資訊署（EIA）公布的美國原油出口數據要早幾周。EIA 將在美國人口普查局統計的數據基礎上，於月底公布月度原油數據。

『新聞來源／華爾街見聞』