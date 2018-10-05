特斯拉盤前跌近3% 蘋果惡意晶片事件波及港股

• 馬斯克凌晨諷刺 SEC 特斯拉盤前跌近 3%

周四美股收盤不久，馬斯克在推特上嘲諷 SEC，將其稱之為「餵肥賣空者的委員會」，並稱他們的工作「名副其實」。此前福斯新聞的記者 Gasparino 稱 SEC 將繼續調查特斯拉虛假產量及盈利目標。

周五盤前，特斯拉盤前跌近 3%。

自從上周末 SEC 與特斯拉和馬斯克達成和解以來，特斯拉股價只在本周一有過 17% 的暴漲，此後三天接連下跌，截至周四收盤，三日累跌約 9.6%，回到了上周五特斯拉股價因和解擔憂而大跌期間的水平。

• 港股國慶四連跌收官 聯想中興聯袂暴跌

香港恆生指數周五收跌 0.2%，報 26572.57 點。本周累計下跌 1215.95 點，跌幅達 4.38%，創近 8 個月最大周跌幅。

值得注意的是，今日聯想集團暴跌近 16%，盤中一度下跌超 20%，創 2014 年 2 月以來最大跌幅，主要受蘋果和亞馬遜惡意晶片報導影響。

熱點新聞

• 子虛烏有！蘋果嚴詞否認惡意晶片報導

針對彭博周四報導稱蘋果服務器上存在惡意軟體，蘋果在最新的聲明中對此強烈否認，並表示在過去的一年，彭博曾多次與其聯繫，並聲稱有涉及到蘋果公司的安全事件，但每次蘋果跟進調查後均未有任何發現。

蘋果周五盤前微跌 0.2%。

• 為遏制用戶逃離 Facebook 將用戶賬號刪除寬限期延長至 30 天

為了遏制用戶逃離，Facebook 日前將用戶賬號刪除寬限期從 14 天增加到 30 天。

這意味著，用戶要想刪除自己的賬號，在生效之前需要等待 30 天的時間。毫無疑問，將等待期限延長一倍的時間，Facebook 是希望賦予用戶更長的「冷靜期」，希望他們能在該期限內回心轉意。

近來，由於駭客風險、用戶資訊被不當泄露等因素，越來越多的用戶試圖拋棄 Facebook，並轉向其他社交媒體。

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