分析師：IBM獲利下滑趨勢已不可逆轉

根據 MoffettNathanson 的說法，IBM(IBM-US) 的股票將陷入困境，因為其大部分利潤正面臨「可能不可逆轉的結構性下滑」。

分析師 Lisa Ellis 對 IBM 做出「賣出」評級，並設立 12 個月目標價在每股 150 美元，比週三 (3 日) 的收盤價每股 153.22 美元低約 2%。

IBM 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

「我們喜歡這個擁有 100 多年歷史的公司，並支持管理層的轉型戰略，但 6 年多來，該公司的復甦仍然曠日持久且難以預測，只有約 25-30% 的營收來自增長領域，並且至少 1/3 的營收正面臨不可逆轉的結構性下滑。即使營收超過 20 億美元，我們認為 IBM 仍然在努力回復成長。」Ellis 表示。

Ellis 指出，對於 IBM 來說，成長規模仍然向錯誤的方向傾斜，IBM 的其他大部分產品組合 (估計約為 33 億美元) 處於結構性衰退的企業 IT 領域，因此，雖然下降速度可能放緩，但卻無法逆轉。

IBM 近期致力於改變將企業 IT 業務作為主要收入來源的情況。與此同時，該公司雲端計算業務落後於亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等競爭對手。

IBM 股票今年基本持平，而 S&P 500 指數科技板塊上漲近 20%。

Ellis 認為，值得肯定的是， IBM 的管理團隊正在採取必要的措施扭轉公司的局面，但他指出，目前這不是一個可行的投資選擇。他表示:「儘管相信管理團隊正在採取正確的措施扭轉公司的局面，但我們認為明年股票的上漲空間不大。」

對此，IBM 拒絕發表評論。