消費者報告：三星Note 9擊敗iPhone XS 名列冠軍

美國產品評估機構在週三 (3 日) 提出一份消費者報告，包含 iPhone XS Max 的完整評測和測試結果。報告認為，蘋果今年最值得注意的改進之處，是電池續航時間變長，而相機技術，則較往年略有進步。不過，即使如此，三星電子 (005930-KR) 的 Galaxy Note 9 ，還是打敗了蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone XS，名列冠軍。

根據消費者報告的研究，iPhone XS 和 iPhone XS Max 在最新智慧手機中排名第二和第三，三星的 Galaxy Note 9 則位居榜首。儘管如此，報告中認為，蘋果的 iPhone 已經較之前來的進步很多。

「最明顯的改進是電池續航時間。以前的 iPhone 通常是落後於這一領域的競爭的，但新推出的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 具有更強的電池持久力，現在已經被評為該領域的領先者之一，」消費者報告中表示。

「他們沒有超過排名第一的三星 Galaxy Note 9，但他們成功了，」該報告也補充道。

在一個測試中顯示，iPhone XS 的電池續航 24.5 小時，iPhone XS Max 的電池續航 26 小時。 Galaxy Note 9 則續航 29 小時。

在相機性能方面，消費者報告中表示，iPhone XS 比 iPhone X 明顯改進，但只是「只有一點點」。靜態照片的清晰度和分辨率有所改善，這使得新 iPhone 的相機略微優於蘋果公司的主要競爭對手三星。CR 公司智慧手機測試項目負責人 Richard Fisco 表示:「三星 Galaxy 手機在相機方面略有落後，但這並不意味著他們的照相品質不好。」

最終，消費者報告給出了 iPhone XS 和 iPhone XS Max 總分為 82 分。高於 Galaxy S9 總體得分的 81 分，但比總分為 83 的 GalaxyNote 9 落後一名。