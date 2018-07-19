＜財報＞IBM第二季系統業務成長亮眼 盤後漲逾2.5%

IBM (IBM-US) 週三公布第二季獲利優於預期，盤後股價上漲 2.5% 以上。

財報重要數據 -- 每股純益：3.08 美元（不含特定項目）Vs. 3.04 美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期) -- 營收：200 億美元 (年率成長 4%) Vs. 198.5 億美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期) -- 毛利率： 46.5% Vs. 47% (FactSet 調查的分析師預期)

這是 IBM 連續第三季營收成長，此前 IBM 連續 5 年營收年比均下滑。

由 Joseph Foresi 領導的 Cantor Fitzgerald 分析師週二報告指出，他們先前估計第二季利潤下降，至於 IBM 第二季數據能有成長，應是因為近日的匯率趨勢。

IBM 首次營收一半以上來自戰略要務領域——社交、行動、分析和雲端，達 101 億美元，此項目營收年增 26%，較上一季 15% 成長率提升，上一季此項目在 IBM 營收總占比為 47%。

第二季雲端營收年率成長 20% 至 47 億美元。雲端服務的年度營收運行率 111 億美元，年率成長 26%。資本支出僅略高於 10 億美元。

IBM 最大業務部門——技術服務與雲端平台營收 86.2 億美元，符合 FactSet 分析師共識預期。

認知解決方案部門營收 45.8 億美元，略低於 FactSet 共識預期的 47.6 億美元。全球商業服務部門營收 41.9 億美元，略高於 FactSet 估計的 41.6 億美元。

系統業務部門 (含作業系統軟體和大型主機業務) 營收年率成長 23% 至 21.8 億美元，也高於 FactSet 調查的分析師預期之 18.5 億美元。

IBM 財務長 James Kavanaugh 在財報法說會上表示，就算 IBM 最大的大型主機電腦不納入計算，也看得出 IBM 的實力與營收成長。

他表示，IBM 持續預期今年 EPS 至少 13.80 美元，不含特殊項目。

Kavanaugh 表示，由於 IBM 提高對雲端服務的關注，第二季中看到了規模效益，今年下半年公司預計自「勞動力優化」中獲得更多收益。

在第二季財報公布前，根據 Thomson Reuters，分析師估計全年 EPS 為 13.78 美元，不含特殊項目。

6 月下旬，由 Jeffrey Kvaal 領導的野村 Instinet 分析團隊開始分析 IBM，給予的初始評價為買進，目標價 160 美元。

當時分析報告指出，「經歷多年營收下滑後，IBM 有望持續恢復，可能有適度的營收成長和偏中的個位數 EPS 成長。」

然而，也有分析師持不同看法。

雖然系統業務部門蓬勃發展，對 IBM 來說相當正面，但 Forrester Research 的首席分析師 Andrew Bartels 認為，這個趨勢不會持續下去，可能也撐不到 2019 年，因為稅收減免鼓勵企業投資硬體基礎設施，而銀行和金融服務公司是 IBM 主打的業務，所以推動了 IBM 大型主機的成長，有助於打破前 3 季度營收長期下滑的趨勢。

「但如果細看每一個部門，對一家專注於軟體和服務的公司而言，一點也不令人鼓舞，因為幾乎所有的成長都是因為貨幣或硬體。」

今年迄今，IBM 股價跌幅 6%。