【大行報告】耀才證券：美國加息帶動美匯及美債息 港股增恐添壓力

耀才證券發表研報指，美股週四大幅回調，道指盤中一度下跌近360點，科技股跌幅領先，美國10年期國債收益率創7年來新高，令市場感到擔憂，道指跌200.91點，收報26,627.48點，標普500指數跌23.9點，收報2901.61點，納指跌145.57點，收報7,879.51點。科技板塊普遍下跌，Facebook跌-2.20%、Netflix跌-3.55%，蘋果收跌1.76%，美國10年期國債收益率上漲4.9個基點，升至3.21%，創下2011年以來的最高水平，市場對國債收益率在很短時間自然會感到擔憂，將會抑製市場對股票的熱情。經濟數據方面，美國公佈的上週美國首次申領失業救濟人數為20.7萬，預期21.5萬，前值21.4萬。港股方面，恒指昨日低開後迅速跳水，一度跌近2%，收盤大跌1.73%，15年來首次低於道指。多項風險籠罩下，市場由投資情緒主導，資金遂轉追表現亮麗的美股市場。

從技術上看，恒指跌穿所有平均線支持位，市底及氣氛非常之弱，失守27000點關口反極大機會下試26000關，短期反彈應受製於20天線的27136及10天線的27367阻力，中長期走勢再次回到跌軌，上月低位26219未必可以守住。